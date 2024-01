Κοινωνία

Μητροπολίτης Λαρίσης στον ΑΝΤ1: Η βάφτιση παιδιών ομοφύλων θίγει την ιερότητα την μυστηρίου

Τι ανέφερε για την ομοφυλοφιλία σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία και για τις δημόσιες αναφορές περί... θεραπείας.

Της εκφρασμένης θέσης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου ότι τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών θα βαπτίζονται σε ενήλικη ηλικία υπεραμύνθηκε μιλώντας την Παρασκευή στο Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.

Ο ιεράρχης σημείωσε ότι ο νηπιοβαπτισμός τελείται στην ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία υπό συγκεκριμένο όρο, οι γονείς να εγγυώνται ότι το βαπτιζόμενο νήπιο θα μεγαλώσει με χριστιανικό τρόπο. «Μάλιστα όταν πρωτοκαθιερώθηκε ίσχυε η υποχρέωση, από τη βάπτιση και μετά, ένας τουλάχιστον γονέας από το ζευγάρι, να είναι κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, εφ’ όσον πρέπει ο άλλος να παραμένει στο σπίτι και να φυλάει τα παιδιά. Πριν την εφαρμογή του νηπιοβαπτισμού που οι χριστιανοί βαπτίζονταν ενήλικες, προηγείτο κατήχηση διάρκειας τριών ετών», τόνισε.

Παράλληλα ο μητροπολίτης υπογράμμισε: «Όσες βαπτίσεις έγιναν ήδη, αναγνωρίζονται εν Θεώ. Καμία βάπτιση δεν “έγινε κακώς” ούτε ανακαλείται. Από ‘κει και πέρα δεν έχουμε σχετική απόφαση της Εκκλησίας για το τι θα συμβεί με τη βάπτιση παιδιών ομόφυλων ζευγαριών. Η Εκκλησία όμως έχει τη δική της λογική, κι αυτή είναι η λογική της διασφάλισης της ιερότητας των μυστηρίων. Είδαμε ιεράρχες να βγαίνουν τόσες φαντασμαγορικές φωτογραφίες μετά από βαπτίσεις με το νήπιο, τους γονείς και τους καλεσμένους, που φτάναμε πια σε αποϊεροποίηση του μυστηρίου και μετατροπή του σε κοινωνική εκδήλωση.

Κατά την εκκλησία αν κάποιος αμαρτάνοντας αντιστρατεύεται έμπρακτα, συνειδητά και υπερήφανα τη θεολογία της, δεν πληροί τον όρο να μπορεί να εγγυηθεί ότι το νήπιο θα μεγαλώσει χριστιανικά. Βεβαίως ρόλος της εκκλησίας είναι η θεραπεία της αμαρτίας. Ερωτηθείς αν, σε αντίστοιχη διαπίστωση ότι δεν πληρούται ο σχετικός όρος, οδηγεί και το να έχουν καταρτίσει οι ετερόφυλοι γονείς του νηπίου πολιτικό γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, ο κ. Ιερώνυμος απάντησε ότι εκεί υπάρχει η ελπίδα ο όρος να πληρωθεί αναδρομικά, εφ’ όσον η ετεροφυλία κρατά πάντα ανοιχτή τη δυνατότητα τέλεσης θρησκευτικού γάμου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ενήλικη βάπτιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλα τα παιδιά, ανέφερα ότι «όλα είναι υπό συζήτηση».

