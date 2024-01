Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος για βάπτιση παιδιών: Θα περιμένουμε να μεγαλώσουν και να αποφασίσουν μόνα τους

Τι δήλωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, μετά από την συνάντηση τους στην Αθήνα.

Με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Η συνάντηση των δύο εκκλησιαστικών ηγετών και των μελών της συνοδείας του Σεβασμιωτάτου, διήρκεσε σαράντα λεπτά και συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας εκκλησιαστικής επικαιρότητας.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Σεβασμιώτατος κ. Ελπιδοφόρος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών δείχνουν τον σωστό δρόμο, ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα συμπορεύονται προς όφελος των δύο πλευρών. Ασφαλώς η Εκκλησία προηγήθηκε αυτής της συμπορεύσεως, γιατί πάντοτε συμπορευόμαστε. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η Εκκλησία της πατρίδας μας, όλων των ομογενών. Όπως αγαπούμε την πατρίδα, αγαπούμε και την Εκκλησία της. Οι ομογενείς είναι πάντοτε στη διάθεση του Μακαριωτάτου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις καλές αλλά και τις δύσκολες μέρες. Όπως στις φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και στις χαρές της πατρίδας μας, είμαστε πάντοτε στο πλευρό της Εκκλησίας και της Ελλάδας.»





Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος δήλωσε: «Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο και να τονίσω ότι αυτού του είδους οι συναντήσεις, η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία αυτή ωφελεί και τη δική μας πλευρά και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Υπάρχει ένα κοινό σημείο που πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο χώρος ο οποίος μας συνδέει τις δύο Εκκλησίες, είναι το Πατριαρχείο. Αυτή είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας και θα πρέπει να παλεύουμε να εργαζόμαστε, ώστε αυτή η συνεργασία και η ενότητα να αποβαίνει προς όφελος της Εκκλησίας και της πατρίδας μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα ο Μακαριώτατος υπογράμμισε πως η «ελευθερία στον άνθρωπο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, κι αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε όλοι υπόψη. Και η Εκκλησία, αλλά και η Πολιτεία. Ούτε η Εκκλησία πρέπει να έχει την ξιφολόγχη έτοιμη, αλλά ούτε και η Πολιτεία να θέλει να βάλει δεσμά σε οποιοδήποτε χώρο μέσα στην πατρίδα μας».

Στην ίδια ερώτηση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος τόνισε: «Συμφωνώ απολύτως με τον Μακαριώτατο με όσα είπε. Γιατί το ίδιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε, το ίδιο Ευαγγέλιο, διδάσκουμε και δε θα μπορούσε να υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της βάπτισης ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος τόνισε πως «πρέπει να επιστρέψουμε ξανά στην παράδοση. Αν η βάπτιση γίνεται στη μικρή ηλικία των παιδιών, είναι διότι μέσα στην Εκκλησία είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον χριστιανικών αρχών. Επομένως δεν χρειαζόταν κατήχηση, γιατί γινόταν εντός του περιβάλλοντος. Τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, δεν είμαστε κατά των παιδιών. Τα παιδιά τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε περισσότερο απ’ όλους τους άλλους. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μία ηλικία και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαπτιστούν θα βαπτιστούν».





Ο κ. Ελπιδοφόρος απαντώντας για το ίδιο θέμα είπε πως «δεν έχω να προσθέσω τίποτα, τα είπε όλα ο Μακαριώτατος».

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής συνόδευαν ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA κ. Σαββας Τσίβικος, η Αντιπρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου Αδελφότητας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής κυρία Αννίτα Καρταλοπούλου, ο επιχειρηματίας κ. Στιβ Ζερβούδης και ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Καρλούτσος.

