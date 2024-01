Κόσμος

Ερντογάν για είσοδο Σουηδίας: Εμείς συνεργαστήκαμε, περιμένουμε και τα F-16

Τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος μετά την προσευχή της Παρασκευής, σχετικά με τις "ανταποδόσεις" που περιμένει από τη Δύση.

Σε δηλώσεις του έπειτα από την προσευχή της Παρασκευής, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας «ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο μας με συντριπτική πλειοψηφία μετά την υπόσχεση που δόθηκε. Το υπέγραψα και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα εκείνο το βράδυ».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε γραπτή οδηγία στο Κογκρέσο. «Περιμένουμε και εκεί. Ας ελπίσουμε ότι το αποτέλεσμα που θα προκύψει από εκεί θα επιτρέψει τη διαδικασία αποστολής F16 στην Τουρκία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Προεδρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάις Χακάν Φιντάν παρακολουθεί επί του παρόντος στενά. «Παρακολουθεί και αυτό το θέμα. Συνεχίζει αυτή τη διαδικασία με τον Άντονι Μπλίνκεν. Φυσικά, με αυτό το βήμα που κάναμε, τώρα ο Καναδάς, η Σουηδία, όλες οι δυτικές χώρες, όλες έδειξαν τη στάση της Τουρκίας με αυτό το βήμα, αυτό ήταν πολύ ακριβές. Υπήρξε επίσης μια ξεχωριστή πηγή ισχύος για το ΝΑΤΟ. Πλησίασαν. Συνεχίζουμε τον δρόμο μας με την ίδια αποφασιστικότητα», δήλωσε.

Όπως είπε, με το βήμα που έκανε η Τουρκία η Τουρκία έδειξε σε όλες τις δυτικές χώρες τη στάση της Τουρκίας. «Συνεχίζουμε τον δρόμο μας με την ίδια αποφασιστικότητα», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

