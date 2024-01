Κοινωνία

Τροχαία - Κόντρες: Συλλήψεις και πρόστιμα σε εκατοντάδες παραβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές έκαναν τους ελέγχους οι άνδρες της Τροχαίας με στόχο τον περιορισμό τροχαίων ατυχημάτων.

-

Στοχευμένες δράσεις και εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, δίνοντας έμφαση σε περιοχές που πραγματοποιούνται αυτοσχέδιοι αγώνες, με σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής κίνησης των πολιτών.

Συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) προχώρησαν στη σύλληψη -11- ατόμων, και στη βεβαίωση 122 παραβάσεων, σε οδηγούς που κινούνταν στις Λεωφόρους Μαραθώνος, Σπατών, Σκαραμαγκά, Σχιστού και Βουλιαγμένης, στην παραλιακή Αθηνών – Σουνίου (RIBAS), καθώς και στην πλατεία Πλατάνου στην περιοχή της Κηφισιάς.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν 10 άτομα για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και 1 για μέθη, ενώ συνολικά οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:

27 για υπερβολική ταχύτητα,

24 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

10για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,

6 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

6 για θορύβους,

5 για φιμέ τζάμια,

5 για έλλειψη καθρεπτών,

3 για παραβίαση σηματοδότη,

2 για αντικανονικούς ελιγμούς,

2 για Κ.Τ.Ε.Ο.,

1 για έλλειψη σιγαστήρα,

1 για δυσδιάκριτη πινακίδα,

1 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,

1 για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1 για έλλειψη πινακίδας και

27 λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 5 ζεύγη πινακίδων, 42 άδειες ικανότητας οδήγησης 20 άδειες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 και μεταφέρθηκαν 4 οχήματα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα, με στόχο την εξάλειψη φαινομένων τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - Χαμάς: Ο όρος της για εκεχειρία

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Κούγιας για Πισπιρίγκου: εάν τελικώς δεν αθωωθεί θα παραιτηθώ (βίντεο)