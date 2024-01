Αθλητικά

Jupiler League: Επανάληψη αγώνα λόγω λάθους του VAR

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε το var του αγώνα το οποίο αποδείχτηκε κομβικό λάθος.

-

Σε μία ιστορική απόφαση προχώρησε την Παρασκευή η Πειθαρχική Επιτροπή της βελγικής ομοσπονδίας, καθώς αποφάσισε την επανάληψη του αγώνα Άντερλεχτ-Γκενκ (2-1) για τη 19η αγωνιστική της Jupiler League που διεξήχθη στις 23 Δεκεμβρίου, λόγω κομβικού λάθους του VAR.

Με το σκορ στο 0-0, η Γκενκ έχασε πέναλτι στο 23ο λεπτό με τον Χέινεν. Ο Σμάιχελ απέκρουσε, όμως στην επαναφορά ο Σορ την έστειλε στα δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε, έπειτα από υπόδειξη του VAR.

Ο Video Assistant Referee ανέφερε προς τον διαιτητή Φερμπούμεν πως ο σκόρερ είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή, όμως στο ριπλέι φάνηκε ότι δύο παίκτες της Άντερλεχτ είχαν μπει νωρίτερα απ’ τον σκόρερ κι έτσι η εκτέλεση θα έπρεπε να επαναληφθεί.

Η Γκενκ κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, την οποία εκδίκασε και δικαίωσε η Πειθαρχική Επιτροπή, δημιουργώντας ένα πολύ ξεχωριστό δεδικασμένο.

?? ?Historico! Llega la primera repeticion de un partido por un error del VAR



?? El Anderlecht-Genk de la liga belga volvera a celebrarse porque "aplicaron las normas de forma incorrecta"



?? @JavierAlfaroFC https://t.co/Cg3a1jhUt9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 26, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη για το Μάτι - Ψινάκης: Οι δρόμοι ήταν κάτι στενά δρομάκια, γι' αυτό κάηκαν οι άνθρωποι

Ο Eugene Chaplin στον ANT1 για τον Charlie Chaplin, τις ταινίες του και την μουσική (βίντεο)

ΗΠΑ: H πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων