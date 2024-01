Κόσμος

Νέα Υόρκη: Ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 από την σύλληψη ομογενών για “τρομοκρατία” (βίντεο)

Όλο το ρεπορτάζ για τη σύλληψη των δύο ομογενών για παράνομη οπλοκατοχή στη Νέα Υόρκη. Αποκλειστική είκόνα του ΑΝΤ1 από το σημείο σύλληψης.

Κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και όχι μόνο, με την αστυνομική έρευνα να εστιάζει και σε πιθανή περαιτέρω εμπλοκή σε οργάνωση επιθέσεων εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, αντιμετωπίζουν δυο αδέρφια ομογενείς, στην Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, τα ξημερώματα της 17ης Ιανoυαρίου ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής περικύκλωσαν το τετράγωνο και έκαναν έφοδο στο κτήριο για να συλλαβουν τα δύο αδέλφια.

Τα δυο αδέλφια που ζουν σε αυτή την γειτονιά δεν είχαν δημιουργήσει πρόβλημα αλλά οι ένοικοι του κτηρίου μιλούν για περίεργες συμπεριφορές.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων, ο Αγγελος Χατζηαγγέλης είναι γνωστός στην ελληνική κοινότητα καθώς φέρεται να δούλευε ως πορτιέρης σε νυχτερινά μαγαζιά στην Αστόρια



Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έφθασε στην σύλληψη τους από καταγγελία συγγενικών τους προσώπων ότι κατι ετοιμαζαν, ενώ εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές αρχές να κάνουν παραγγελλίες μέσω διαδικτύου για την κατασκευή βομβών και όπλων.

Στην κατοχή τους βρέθηκε λίστα με πιθανούς στόχους, ανάμεσά τους αστυνομικούς, δικαστές, πολιτικούς και τραπεζίτες. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο όγκος των αυτοσχέδιων όπλων που βρέθηκε θα μπορούσε να έχει προκαλέσει καταστροφικές ζημιές.

Μιλώντας με εκπρόσωπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό τρομορατιας, τα δύο αδέλφια αντιμετωπίζουν 142 κατηγορίες καθώς και ποινές φυλάκισης μέχρι 25 χρόνια.

