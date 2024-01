Κόσμος

Πώληση F-16 στην Τουρκία: Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι αναφέρει σχετικά με την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.

Δεν διαψεύδει αλλά και δεν επιβεβαιώνει ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν υπάρχει στην συμφωνία για την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία ό όρος ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για υπερπτήσεις στο Αιγαίο.



Σε σχετική ερώτηση για αν υπάρχει γραπτός όρος στην συμφωνία ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο -όπως είχαν ζητήσει μέλη του Κογκρέσου για να συναινέσουν- ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον ανταποκριτή στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα:«Σε γενικές γραμμές, δεν σχολιάζουμε την αλληλογραφία του Κογκρέσου».

