Τουρκία – Ντεμιρτάς: Η σύζυγος του υποψήφια στην Κωνσταντινούπολη

Γιατί η υποψηφιότητα της συζύγου του φυλακισμένου Κούρδου ηγέτη, αποτελεί κίνδυνο για τον Ιμάμογλου.

Η Μπασάκ Ντεμιρτάς, σύζυγος φυλακισμένου πρώην ηγέτη του κόμματος DEM, Σελαχαντίν Ντεμιρτάς, αναμένεται να είναι υποψήφια στις προσεχείς εκλογές για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αυτή η εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο την υποψηφιότητα Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος θα χάσει και τις ψήφους των Κούρδων τις οποίες είχε καταφέρει να πάρει στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές επειδή το φιλοκουρδικό κόμμα δεν είχε προτείνει υποψήφιο.

Η Μπασάκ Ντεμιρτάς θεωρετίαι ισχυρή υποψηφιότητα για τους Κούρδους λόγω του συζύγου της.

