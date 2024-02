Υγεία - Περιβάλλον

Βία - Επιθετικότητα Εφήβων: Νέα τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Ποιους αφορά η νέα ειδική επιλογή της Τηλεφωνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 .

Από την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2024, λειτουργεί καθημερινά στην Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306 νέα ειδική επιλογή για γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε εμπλεκόμενο για συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης και πρόληψης βίας και επιθετικότητας παιδιών και εφήβων, στο πλαίσιο της προσπάθειας διαχείρισης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων τους.

Η νέα Τηλεφωνική Γραμμή συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εκδήλωσης γεγονότων βίας και επιθετικότητας και ανάλογων συμπεριφορών καθώς και στην πρόληψη. Ειδικότερα, απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικώς κάθε εμπλεκόμενο, που χρειάζεται βοήθεια είτε στο επίπεδο της παρέμβασης για την διαχείρισή τους, είτε στο επίπεδο της πρόληψης εντός οικογένειας ή σχολικής κοινότητας.

Στελεχώνεται από παιδοψυχίατρο και ειδικούς ψυχικής υγείας, εξειδικευμένους σε ζητήματα αναπτυξιακής και σχολικής ψυχολογίας, όπως και συμβουλευτικής στην οικογένεια και την σχολική κοινότητα. Άμεσα στην ιστοσελίδα της Γραμμής 10306.gr αναρτάται σχετικό υλικό για την διαχείριση και πρόληψη σχετικών συμπεριφορών καθώς και οργάνωση σχεδίου προληπτικής δράσης για όλους τους φορείς, που εμπλέκονται με παιδιά και εφήβους.

Αναλυτικές πληροφορίες:

Ωράριο λειτουργίας: 09.00-21.00 ( σε δύο 6ωρες βάρδιες), Δευτέρα με Κυριακή

( σε δύο 6ωρες βάρδιες), Δευτέρα με Κυριακή Έναρξη λειτουργίας: 1/2/2024

Η νέα ειδική επιλογή θα αφορά ζητήματα εκδήλωσης, διαχείρισης ή/και πρόληψης βίας και επιθετικότητας παιδιών και εφήβων με εμπιστευτικότητα και ανώνυμες κλήσεις (αν επιλέξουν οι ίδιοι λένε το όνομά τους)

Θα αφορά γονείς, εκπαιδευτικούς ή/και όποιους εμπλέκονται με παιδιά και εφήβους ή πέφτουν στην αντίληψή τους τέτοια συμβάντα και θέλει να παρέμβει. Δεν θα περιλαμβάνει καταγγελίες.

Σε 1ο χρόνο θα γίνεται διερεύνηση συμβάντος, ενδυνάμωση, αποσαφήνιση, ψυχοεκπαίδευση, αίτημα, σχεδιασμός δράσης, follow up.

Σε 2ο χρόνο εφόσον δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί κάθε «άλλος δρόμος», παραπομπή επώνυμα πια στην ομάδα ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής για ψυχοεκπαίδευση.

Σε 3ο χρόνο 10 με 12 διαδικτυακές συνεδρίες σε θα γίνονται σε ατομικό επίπεδο ή έως 6 ομαδικές διαδικτυακές συνεδρίες σε επίπεδο σχολείου – κοινότητας ή παραπομπή στα εξειδικευμένα Κέντρα Ημέρας παιδιών και εφήβων καθώς και υποστήριξης της οικογένειας, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

