Μεσολόγγι – αρχαιοκαπηλία: Χειροπέδες σε 36χρονο

Κατόπιν υπόδειξής του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα αρχαία αντικείμενα σε αποθήκη στην Αθήνα.

Αρχαία αντικείμενα, ιδιαίτερης αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας, κατηγορείται ότι κατείχε και επιχείρησε να πουλήσει, μέσω του Διαδικτύου, ένας 36χρονος που συνελήφθη στο Μεσολόγγι, ύστερα από επιχείρηση του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν υπόδειξής του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα αρχαία αντικείμενα σε αποθήκη στην Αθήνα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για αντικείμενα που εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και ειδικότερα για τα εξής:

δεξιό τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης

μαρμάρινη κεφαλή παιδιού

και μαρμάρινο τμήμα επιστυλίου αναθηματικού ναΐσκου.

Επιπλέον, βρέθηκε χάλκινη εικονιστική κεφαλή του ποιητή Ομήρου, η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ο 36χρονος συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του (κακουργηματικού χαρακτήρα), οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

