Αργυρούπολη: Ταξιτζής έπεσε θύμα ληστείας

Οι δράστες που επιβιβάστηκαν ως πελάτες πήραν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα του οδηγού και τα κλειδιά του οχήματος.

Θύμα ληστείας έπεσε χθες το βράδυ οδηγός ταξί στην περιοχή της Αργυρούπολης από τρία άτομα που εμφανίστηκαν ως πελάτες.

Λίγο πριν από τις 10 την νύχτα οι άγνωστοι δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί στην οδό Μπουμπουλίνας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μετά την επιβίβασή τους στο όχημα, οι τρεις δράστες απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο τον οδηγό και αφαίρεσαν άγνωστο ποσό, προσωπικά αντικείμενα καθώς και τα κλειδιά του οχήματος.

Στην συνέχεια εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία.

