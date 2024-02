Κόσμος

Τουρκία: Συντριβή ελικοπτέρου της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της επαρχίας Χατάι και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Γκαζιαντέπ.

-

Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας συνετρίβη αργά χθες, Σάββατο, στη νότια Τουρκία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 αστυνομικοί και να τραυματισθεί ένας, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της επαρχίας Χατάι και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο της Γκαζιαντέπ, δήλωσε ο Γερλικαγιά, προσθέτοντας πως η επαφή μ' αυτό χάθηκε στις 10:29 μ.μ. (21:49 ώρα Ελλάδας).

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο χωριό Καρτάλ στην περιφέρεια Νουρνταγκί της Γκαζιαντέπ, δήλωσε ο Γερλικαγιά χωρίς να αναφέρει τα αίτια της συντριβής.

Ο τραυματίας, ένας τεχνικός, νοσηλεύεται, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Τα στοιχεία για την Ελλάδα

“Στούντιο με Θέα”: Χαώδης η διαφορά στις αμοιβές των γιατρών σε Ελλάδα και Κύπρο

Τροχαίο δυστύχημα: Πατέρας πολύτεκνης οικογένειας σκοτώθηκε δίπλα στο σπίτι του