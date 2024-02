Κοινωνία

Παραλιακή: Νεκρή αλεπού βρέθηκε δίπλα στα σκουπίδια (εικόνες)

Σε τραγική κατάσταση βρέθηκε η αλεπού από μια κάτοικο της περιοχής.

Συγκλονίζουν οι εικόνες που δημοσιοποίησε το Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου, οι οποίες δείχνουν μία νεκρή αλεπού που βρέθηκε δίπλα στα σκουπίδια στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Πρωτέως.

Η αλεπού βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση από μία κάτοικο της περιοχής που είχε βγάλει βόλτα το σκυλί της, νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Το άτυχο ζώο έχει κομμένη ουρά και φέρει ένα τραύμα κάτω από το λαιμό.

Πριν από περίπου δύο μήνες ένας ποδηλάτης, ο οποίος συχνά ανεβαίνει στο Πουρναρόκαστρο για προπόνηση, μέρα-μεσημέρι βρήκε κρεμασμένη και φιμωμένη την αλεπουδίτσα.

Ο ίδιος προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

