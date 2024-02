Αθλητικά

Ντόχα - Πόλο: Η Ελλάδα “βούλιαξε” την Κίνα

Κανένα πρόβλημα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στην πρεμιέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος υγρού στίβου της Ντόχα.

Διαδικαστικό χαρακτήρα είχε -όπως αναμενόταν άλλωστε- το πρώτο παιχνίδι της εθνικής υδατοσφαίρισης ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε πολύ εύκολα της αδύναμης Κίνας με 24-6 και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης του Β΄ ομίλου, που δίνει την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Το ματς δεν αντέχει σε κριτική, αφού η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι τεράστια. Ο Θοδωρής Βλάχος, που αποφάσισε να ξεκουράσει τον Γιάννη Φουντούλη, δοκίμασε διάφορα πράγματα, κυρίως στην άμυνα, ενώ επιθετικά η εθνική χρειάστηκε ένα μικρό διάστημα για να "ξεμπλοκάρει" (μάλιστα είχε 0/3 στον παίκτη παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο), αλλά σταδιακά βρήκε ρυθμό και πέτυχε εύκολα γκολ. Ο Ντίνος Γενηδουνιάς έφτασε τα πέντε τέρματα και ήταν ο πρώτος σκόρερ, ενώ ο μόνος παίκτης γηπέδου που δεν βρήκε δίχτυα ήταν ο Ζαννής Αλαφραγκής.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρησιμοποίησε σε όλο το ματς τον Μάνο Ζερδεβά, με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να περιμένει λογικά τη... σειρά του στο επόμενο, και θεωρητικά εξίσου εύκολο, παιχνίδι με τη Βραζιλία, την Τετάρτη (7/2), στις 9:30 π.μ.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Κίνα): 1-4, 0-6, 3-7, 2-7

Η εθνική είχε 3/6 με παίκτη παραπάνω, 3/3 πέναλτι, 9 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 4 στην κόντρα. Η Κίνα είχε 3/8 με παίκτη παραπάνω, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

ΚΙΝΑ (Ιβάν Ασιτς): Χονγκχούι Γου, Μπέιλε Ζου, Τσενγκχάο Τσου 1, Τζιαχάο Πενγκ, Τζινπένγκ Ζανγκ 1, Ζεκάι Σιέ 2, Ζονγκσιάν Τσεν, Ρούι Τσεν 1, Γιμίν Τσεν, Γιου Λιου, Τσουφένγκ Ζανγκ 1, Ντινγκσόνγκ Σεν, Ζιγουέι Λιανγκ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 5, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 3, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Αργυρόπουλος 3, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 3, Βλαχόπουλος 3, Τζωρτζάτος, Καλογερόπουλος 1

