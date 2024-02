Κοινωνία

Καλύβια: Εισαγγελική παρέμβαση για τον πατέρα που επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς

Τι ζητά η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός να διερευνηθεί με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η καταγγελία ότι πατέρας μαθητή επιτέθηκε σε καθηγητές σε γυμνάσιο στα Καλύβια, γιατί επέβαλαν παιδαγωγικά μέτρα στον γιο του. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη, με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων.

Συγκεκριμένα, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός στην παραγγελία της προς τον διευθύνοντα της Εισαγγελίας αναφέρει:

«Σας αποστέλλουμε τα συνημμένα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο πατέρας ενός μαθητή εισέβαλε στον χώρο του σχολείου αλλά και μέσα σε τάξη στα Καλύβια και επιτέθηκε στους εκπαιδευτικούς και στη διευθύντρια, που επέβαλαν παιδαγωγικά μέτρα στον γιο του, επειδή εξύβρισε καθηγήτρια και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς διακρίβωση τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων».

Ο άνδρας φέρεται, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, να εισέβαλε στη σχολική αίθουσα, να απείλησε και να εξύβρισε την καθηγήτρια, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται να έκλεισε την πόρτα πάνω της, χτυπώντας τη στον ώμο.

