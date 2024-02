Life

Grammy: Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν η μεγάλη νικήτρια

Παρέλαβε το κορυφαίο βραβείο από τα χέρια της Σελίν Ντιόν. Ποιο ρεκόρ έσπασε.

Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) ήταν η μεγάλη νικήτρια στα φετινά Grammy καθώς σημείωσε ένα ακόμη ρεκόρ, ως η πρώτη ερμηνεύτρια που κερδίζει το Βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τέσσερις φορές.

Παρέλαβε το κορυφαίο βραβείο από τα χέρια της Σελίν Ντιόν (Celine Dion) η οποία έκανε μία εμφάνιση-έκπληξη.

«Για μένα, το βραβείο είναι η δουλειά» είπε στη σκηνή η Σουίφτ μεταξύ άλλων. «Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω να είμαι σε θέση να το κάνω αυτό. Το αγαπώ τόσο πολύ. Με κάνει τόσο ευτυχισμένη. Με κάνει απίστευτα χαρούμενη το γεγονός ότι κάνει ευτυχισμένους και κάποιους ανθρώπους που ψήφισαν για αυτό το βραβείο» συμπλήρωσε.

Νωρίτερα η τραγουδίστρια έχοντας στα χέρια το 13ο Grammy της για την κατηγορία Καλύτερο Pop Φωνητικό Άλμπουμ, αποκάλυψε ότι κρατούσε κρυφό για δύο χρόνια ένα μυστικό.

