Κηφισιά: Ανήλικος απείλησε 16χρονο με σφυρί για να του πάρει τα ακουστικά

Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων αυτή τη φορά στην Κηφισιά.

Στην οδό Κολοκοτρώνη στην Κηφισιά έλαβε χώρα μια νέα επίθεση ανηλίκου ο οποίος απείλησε έναν 16χρονο.

Ο 15χρονος απείλησε τον κατά ένα χρόνο μεγαλύτερό του με σφυρί καθώς ήθελε να του πάρει τα ασύρματα ακουστικά τα οποία και κατάφερε να πάρει.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο γύρω στις δέκα το βράδυ.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν τον ανήλικο και τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν τα ακουστικά και το σφυρί.

