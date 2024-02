Life

"ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ" – Αθερίδης: Για να αυτοκαταστραφείς έχεις δύναμη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βιωματικές εμπειρίες επώνυμων για τον εθισμό τους και όλα όσα έγιναν στο Συνέδριο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για τις υπεύθυνες συμπεριφορές και τη μείωση βλάβης από εθιστικές συνήθειες.

-

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το 1ο συνέδριο με επίκεντρο τις υπεύθυνες συμπεριφορές και τη μείωση βλάβης από εθιστικές συνήθειες, ένα καίριο θέμα για την κοινωνία, το οποίο διοργάνωσαν ο Όμιλος ANTENNA σε συνεργασία με την Tsomokos Communications, στις 6 Φεβρουαρίου, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, στο Παγκράτι.

Στο συνέδριο με τίτλο "ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ" συζητήθηκαν και αναλύθηκαν, θεματικές που αφορούν στη διαφοροποίηση της χρήσης από την κατάχρηση, στα εναλλακτικά προϊόντα και τις πολιτικές για τη μείωση της βλάβης, στις επικίνδυνες συμπεριφορές των εφήβων, καθώς και βιωματικές ιστορίες.

Φιλοδοξία του συνεδρίου αποτέλεσε, η επικοινωνία, η διάδοση και η προβολή των καλών πρακτικών μείωσης της βλάβης και η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην ήπια κατανάλωση και τις υπεύθυνες συμπεριφορές.

Τα θέματα του συνεδρίου ανάλυσαν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως οι: Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας, Καθηγητής Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Διευθυντής Μεταπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής Σχολής “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων -Εξαρτησιολογία” του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Θεοχάρης, Πρόεδρος, ΟΚΑΝΑ, Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος, Παπαστράτος, Χρήστος Λιάπης, Πρόεδρος, ΚΕΘΕΑ, Μανώλης Παπασάββας, Διοικητής, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία-Αγλαΐα Κυριακού, Γιώργος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, ΕΚΠΑ, Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος “Χαμόγελο του παιδιού” και ο Θοδωρής Αθερίδης, Ηθοποιός.

Ο εθισμός αντιμετωπίζεται ως χρόνια ασθένεια

Η λεπτή γραμμή που χωρίζει την κατάχρηση από τον εθισμό, η ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να βρεθεί από τη μία κατάσταση στην άλλη και ο καθοριστικός ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ψυχική θωράκιση του ατόμου απασχόλησαν το πάνελ με τίτλο «Πως διαφοροποιούνται οι έννοιες της χρήσης και της κατάχρησης» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου με τίτλο «ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ» που διοργανώνει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και η Tsomokos Communications.

Ο Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Διευθυντής Μεταπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής Σχολής “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Εξαρτησιολογίας” του ΕΚΠΑ, εξήγησε τη διαφορά των εννοιών «κατάχρησης» και «εξάρτησης», διευκρινίζοντας ότι η «κατάχρηση» έχει στοιχεία επιβλαβούς χρήσης, αλλά δεν οδηγεί σε συγκεκριμένη διαταραχή / ασθένεια, όπως είναι ο εθισμός. «Ο εθισμός αντιμετωπίζεται ως χρόνια ασθένεια του εγκεφάλου, είναι το τελικό στάδιο που απασχολεί τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας» σημείωσε ο Θ. Παπαρρηγόπουλος τονίζοντας ότι αυτοί που περνάνε από την κατάχρηση στην εξάρτηση είναι ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων, παρόλα αυτά προειδοποίησε ότι «ξυπνάς μια μέρα και είσαι εξαρτημένος. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή».

«Ο τζογαδόρος δεν παίζει για να κερδίσει, αλλά για να χάσει» τόνισε η Βέρα Αθανασίου, Ψυχολόγος, Αναλύτρια Ομάδας, Ψυχοθεραπεύτρια στην τοποθέτησή της όπου εξήγησε πώς η «προσπάθεια επιβεβαίωσης της ανεπάρκειας» ενός ατόμου, προϊόν της ανεπάρκειας που εισέπραξε από το οικογενειακό περιβάλλον οδηγεί σε εξαρτήσεις. Όπως εξήγησε η Β. Αθανασίου, «η χρήση που είναι ανεξέλεγκτη, καταναγκαστική και επαναλαμβανόμενη είναι εξάρτηση». Το πώς θα καταλήξει ένα άτομο σε εθισμό διαφαίνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του από το αν το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει είναι στερητικό, ακόμα και υπερπροστατευτικό, καθώς ο «εθισμός είναι μία άμυνα σε μία αίσθηση ανεπάρκειας».

«Το κοινό στοιχείο είναι ο πόνος» σημείωσε η Δρ. Ασημίνα Χιώνη, Κλινική Ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια - Επιστημονικά Υπεύθυνη και Ιδρύτρια του "Το Δέντρο της Θεραπείας" -ΕΚΙΣΥΠ, τονίζοντας ότι «μία συγκεκριμένη δομή προσωπικότητας συναντά σε μία συγκεκριμένη στιγμή μία συγκεκριμένη ουσία ή συμπεριφορά» που μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση. Εξάρτηση που μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, ακόμα και εξάρτηση από την χρήση του κινητού. «Η οικογένεια πρέπει να δείξει πώς υπάρχει χώρος στον πόνο, την απώλεια και την αποτυχία, χώρος στο αρνητικό συναίσθημα» ανέφερε η Α. Χιώνη συμπληρώνοντας ότι οι τελευταίες έρευνες κατέδειξαν ότι «η ψυχική ανθεκτικότητα των περισσότερων εθισμένων είναι στο χαμηλότερο επίπεδο.»

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Μαρία Σαράφογλου, που ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου ανέφερε ότι ο όμιλος ΑΝΤ1 και η εταιρεία επικοινωνίας Τσομώκος έχουν στόχο το συνέδριο για τη μείωση της βλάβης από εθιστικές συνήθειες να αποτελέσει μία πλατφόρμα προβολής καλών πρακτικών για τη μείωση της βλάβης και για τις υπεύθυνες συμπεριφορές μείωσης των εξαρτήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλικία της εφηβείας, κάτι που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας.

Εργοδότες: Πως μπορούν να εντοπίσουν και να στηρίξουν εργαζόμενους με προβλήματα εξάρτησης

Το προφίλ των εργαζομένων που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να στηριχθούν από τη διοίκηση των εταιρειών περιέγραψαν ο Θανάσης Αποστολόπουλος, Ψυχίατρος & Γνωσιακός-Συμπεριφορικός Ψυχοθεραπευτής και ο Νικόλαος Παπαστεργίου, Κλινικός Ψυχολόγος σε συζήτηση με τίτλο «Πρόληψη και διαχείριση εθιστικών συμπεριφορών στο εργασιακό περιβάλλον» στο συνέδριο «ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ» που διοργανώνει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και η Tsomokos Communications.

Στους εργασιακούς χώρους οι πιο συχνές εξαρτήσεις αφορούν σε ουσίες και τυχερά παιχνίδια. Πρόκειται κυρίως για άτομα 25-65 ετών, κυρίως άντρες, με καλό μορφωτικό επίπεδο (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση) με εξάρτηση από μία ουσία που κυρίως ξεκινάνε την χρήση στις αρχές της ενήλικης ζωής.

Οι τρόποι για να διακρίνει κάποιος την εξάρτηση ενός εργαζόμενου είναι όταν παρατηρούνται αλλαγές στη συμπεριφορά, δυσκολία του εργαζόμενου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δουλειάς, αναβολή υποχρεώσεων και όταν ένας εργαζόμενος μπορεί να ζητάει δανεικά από συναδέλφους (σε περιπτώσεις εξάρτησης από τζόγο).

Ο Α. Αποστολόπουλος τόνισε πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση της κάνναβης, αφού το 95% των χρηστών έχουν ξεκινήσει από κάνναβη σε μικρή ηλικία και υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους εφήβους.

Σε ότι αφορά στην απεξάρτηση του εργαζόμενου, ο Α. Αποστολόπουλος σημείωσε ότι «δεν είναι μία one stop διαδικασία, δεν είναι σπριντ αλλά μαραθώνιος» και ανέφερε ότι είναι καλή ιδέα και οι ιατροί εργασίας να εμπλέκονται τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης πρόληψης.

Για το πόσο δύσκολο είναι ο εργαζόμενος να αντιμετωπίσει και να απαλλαχθεί από το στίγμα μίλησε ο Ν. Παπαστεργίου αναφέροντας ότι ο εργαζόμενος «νιώθει δακτυλοδεικτούμενος, νιώθει ότι παλεύει μόνος του, ενώ τον παρακολουθούν οι προϊστάμενοι και η διοίκηση.»

Προκειμένου να στηρίξουν τους εργαζόμενούς τους στην προσπάθεια απεξάρτησης, οι εταιρείες πρέπει να διαθέτουν: ξεκάθαρη και απλή πολιτική, προσβάσιμη σε όλους, πρόγραμμα ενημέρωσης του προσωπικού, προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων και των οικογενειών τους και να μην καταφεύγουν σε τιμωρητικές πρακτικές.

Όπως σημείωσε ο Ν. Παπαστεργίου, πολλές φορές το στίγμα συνοδεύει και την εικόνα της διοίκησης για την απόδοση- ικανότητα του εργαζόμενου, οι μάνατζερ φοβούνται για γενίκευση της παραβατικότητας και επίσης διστάζουν να εμπιστευτούν στους χρήστες χρήματα ή πρόσωπα της οικογένειάς τους. Γεγονός που οδηγεί σε φαύλο κύκλο, αφού το άγχος μπορεί να στείλει και πάλι τον χρήστη στην εξάρτηση.

Τη συζήτηση συντόνισε η Εβίνα Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος, Επικεφαλής τμήματος Εργασιακής Ψυχολογίας, Hellas EAP, που σημείωσε ότι ιδιαίτερα μετά την πανδημία παρατηρείται μία αυξητική τάση των εθιστικών συμπεριφορών.

Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος: Πώς συμβάλλουν τα εναλλακτικά προϊόντα στη μείωση της βλάβης

Τη συμβολή των εναλλακτικών προϊόντων στη μείωση της βλάβης και την ανάγκη για μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση ανέλυσε ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος από το βήμα του συνεδρίου "ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ", που διοργανώνουν ο Όμιλος ANTENNA σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Συνομιλώντας με τη Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, ο κ. Καργαρώτος υπογράμμισε ότι αναμφίβολα η πρόληψη και η διακοπή του καπνίσματος αποτελούν τους δύο πυλώνες για τις πολιτικές υγείας, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν αποτελεί η πρώτη ύλη, αλλά η διαδικασία της καύσης την ώρα που καπνίζει κάποιος. «Σαν εταιρείες είπαμε να αντικαταστήσουμε την καύση από τη θέρμανση, ώστε ο καπνιστής να παίρνει τη νικοτίνη αλλά όχι τις χημικές ουσίες που προκαλούν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα υγείας» τόνισε ο κ. Καργαρώτος. Προσέθεσε ότι τα εναλλακτικά προϊόντα δεν είναι 100% ασφαλή, συμβάλλουν όμως στη μείωση της βλάβης για όλους εκείνους που δεν καταφέρνουν να διακόψουν το κάπνισμα.

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παγκοσμίως 1δισ. καπνιστές για τους οποίους απαιτείται μία ρεαλιστική προσέγγιση, ώστε να τους προσφέρουμε καλύτερες εναλλακτικές, με επιστημονική τεκμηρίωση. Όπως είπε απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για τα προϊόντα αυτά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματική στρατηγική για τη μείωση της βλάβης, μαζί με τις πολιτικές για πρόληψη και διακοπή. Παραθέτοντας στοιχεία για την χώρα μας, ανέφερε ότι 500.000 πρώην καπνιστές έχουν στραφεί στα εναλλακτικά προϊόντα, ενώ 2.000.000 παραμένουν στο παραδοσιακό τσιγάρο.

«Στόχος μεγαλεπήβολος και φιλόδοξος είναι η Ελλάδα να σβήσει το τσιγάρο» είπε ο κ. Καργαρώτος, χαρακτηρίζοντας αναγκαίες τις συνέργειες όλων των φορέων, αφήνοντας στην άκρη ιδεοληψίες του παρελθόντος. Όσον αφορά στη στρατηγική της εταιρείας, τόνισε ότι είναι σημαντικό να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών και της κοινωνίας, προσφέροντας προϊόντα σε αυτούς που δεν διακόπτουν το κάπνισμα.

Η σημασία της πρόληψης στη μείωση της βλάβης – Οι ιδιαιτερότητες κάθε ουσίας και ο τρόπος αντιμετώπισής τους

Η σημασία της πρόληψης στη μείωση της βλάβης από εθιστικές συνήθειες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ουσίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου με τίτλο "ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ", που διοργανώνουν ο Όμιλος ANTENNA σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Κατά τη διάρκεια μιας πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που συντόνισε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, Φαίη Μαυραγάνη, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Υφυπουργός Υγείας, χαρακτήρισε την πρόληψη ως την βασικότερη παράμετρο μιας πολιτικής για τη μείωση των εξαρτήσεων. Έκανε λόγο για ένα σύνθετο φαινόμενο, με χαρακτηριστικά γονιδιακής φύσεως και πολλούς ανθρώπους να έχουν αρνητική προδιάθεση. Εξήγησε ότι μπορεί να υπάρχει εξάρτηση από ουσίες, τζόγο ή το δέλεαρ του κέρδους για να γίνει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας.

«Στη σημερινή κοινωνία, όπου υπάρχει διάδοση ουσιών, είναι πιο συχνό ένα παιδί να καπνίζει νωρίς ή να μεθύσει πολύ μικρό, δείγματα ότι ρέπει προς την κατεύθυνση του εθισμού. Δουλειά των αρχών είναι να δώσουν στους γονείς τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους αρμόδιος φορείς» είπε ο κ. Βαρτζόπουλος. Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται πρόληψη στο σχολείο αλλά και στον στρατό για τα αγόρια και να δώσει η Πολιτεία τη δυνατότητα εφόσον ανιχνεύονται τέτοια στοιχεία, να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε ότι η αντιμετώπιση ενός εθισμού εξαρτάται και από τον χαρακτήρα του καθενός, λέγοντας ότι θα πρέπει να έχουν θέληση για να διαβούν τον δύσκολο δρόμο μέχρι την απεξάρτηση. Χαρακτήρισε δε πιο δύσκολη την αποτοξίνωση από το αλκοόλ σε σχέση με την ηρωίνη.

Ο κ. Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε τέλος στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο θα συσταθεί Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, θέτοντας ως στόχο να δημιουργηθεί μία one stop shop υπηρεσία σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Την πολυπλοκότητα και τη σημασία της μείωσης της βλάβης ανέδειξε ο Άγγελος Χατζάκης, Ομότιμος Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ. «Η μείωση της βλάβης αποσκοπεί στη μείωση των αρνητικών συνεπειών των ουσιών χωρίς απαραίτητα τη διακοπή της χρήσης τους» σημείωσε ο κ. Χατζάκης, εξηγώντας ότι κάθε ουσία έχει διαφορετικά δυναμικά αντιμετώπισης, είναι ένας διαφορετικός κόσμος και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. «Οι γενικότητες είναι επικίνδυνες» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις από τις διάφορες εξαρτήσεις ο κ. Χατζάκης είπε πως τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως προκαλεί το κάπνισμα, μετά το αλκοόλ και μετά τα ναρκωτικά. Επισήμανε όμως ότι ο εξαρτημένος από ψυχοδραστικές ουσίες (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαϊνη κλπ.) έχει 10-35 φορές υψηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με άτομα ίδιας ηλικίας και φύλου. Μάλιστα, στην Ελλάδα τα ποσοστά θνησιμότητας είναι ίσως τα υψηλότερα στον αναπτυγμένο κόσμο. Όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ο κ. Χατζάκης ανέφερε ότι η Πολιτεία προσφέρει διάφορα προγράμματα, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει δώσει έμφαση στο θέμα της σωματικής υγείας αυτών των ανθρώπων.

Ερωτηθείς για τα εναλλακτικά προϊόντα, υποστήριξε ότι είναι πιο ασφαλή από το κάπνισμα και συμβάλλουν στη μείωση της βλάβης, πρώτος στόχος όμως παραμένει η διακοπή του καπνίσματος. Συμπλήρωσε ότι η διαδικασία έγκρισης για αυτά τα εναλλακτικά προϊόντα, όπως τα θερμαινόμενα είναι αυστηρή και μοιάζει με αυτή των φαρμάκων.

Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Αθανάσιος Θεοχάρης εξήγησε ότι η μείωση της βλάβης δεν αφορά μόνο στις ουσίες, αλλά και σε όλα τα παρεπόμενα, γι΄ αυτό και υιοθετείται ένα σύνολο υπηρεσιών από το πεζοδρόμιο μέχρι την θεραπευτική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η απόφαση του Οργανισμού να διανείμει ασφαλές υλικό χρήσης, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη έχει φέρει αποτελέσματα στη μείωση της βλάβης. «Το 2023 διανείμαμε σε όλη την χώρα 1.160.000 σύριγγες και 118.000 προφυλακτικά» είπε ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι σύριγγες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν και μειώνεται ο κίνδυνος των μολύνσεων. Στάθηκε και στη διάθεση της ναλοξόνης τα τελευταία δύο χρόνια στα κέντρα απεξάρτησης, γνωστοποιώντας ότι έχουν σωθεί 204 άνθρωποι από υπερβολική δόση.

Στη σημασία της μείωσης της βλάβης αναφέρθηκε και ο Χρήστος Λιάπης, Πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, τονίζοντας ότι εμπεριέχει το φαρμακευτικό κομμάτι, το βιολογικό κομμάτι και την ομιλούσα θεραπεία. Υποστήριξε ότι οι διαδοχικές κρίσεις, που πέρασε η χώρα μας, εκτόξευσαν την ανάγκη για χρήση ουσιών και διεγερτικών, τονίζοντας ότι στόχος των φορέων πρέπει να είναι η άμεση λύση στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ώστε με συλλογική δράση να φθάνουμε στην απεξάρτηση.

Σοφία Ζαχαράκη: Εμείς οι ίδιοι είμαστε οι πιο δυνατοί φορείς της αλλαγής

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2024 – Στο σύνθετο ζήτημα των επικίνδυνων συμπεριφορών που καταγράφονται από τους εφήβους κλήθηκε να τοποθετηθεί η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Παίδων Π &Α Κυριακού και Πρόεδρος ΕΕΕΙ, Άρτεμις Τσίτσικα. Τη συζήτηση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ» το οποίο διοργανώνει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και η Tsomokos Communications συντόνισε η δημοσιογράφος του ANT1 Ρίτσα Μπιζόγλη.

Αναγνωρίζοντας πως πορευόμαστε σε μία δύσκολη συγκυρία τα τελευταία χρόνια όπου καταγράφεται όλο μεγαλύτερος ατομικισμός στο σχολείο και στην οικογένεια η κα. Ζαχαράκη υπογράμμισε πως «όλοι, κάθε άνθρωπος ξεχωριστά είμαστε οι πιο δυνατοί φορείς της αλλαγής». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς και τα υπουργεία προκειμένου να υπάρξει μία συνεκτική πολιτική αντιμετώπισης του πολυσχιδούς αυτού προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό η Υπουργός ανέφερε πως υπάρχει εκτεταμένη συνεργασία ανάμεσα στα υπουργεία εντάσσοντας τη βία των ανηλίκων ως μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού ενώ τόνισε πως τον Μάρτιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής των περιστατικών βίας στα σχολεία. Τέλος, στάθηκε στην αύξηση των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα γενικά σχολεία.

«Πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά: θύτης ή θύμα γιατί στη συνέχεια προσπαθούν να αποδείξουν και να χωρέσουν σε αυτούς τους ρόλους» ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος τονίζοντας πως σημαντικό μέρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των κρίσιμων περιστατικών που φτάνουν έως το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι το να προσπαθούμε να μιλάμε τη γλώσσα των ίδιων των παιδιών. Όπως τόνισε ο οργανισμός δέχεται 200.000 κλήσεις με περισσότερες από 6 αναφορές κακοποίησης καθημερινά ενώ τα περιστατικά αυτά καταγράφουν αύξηση 26% τον τελευταίο χρόνο. Υπενθυμίζοντας πως σήμερα είναι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου ο κ. Γιαννόπουλος σχολίασε πως «τα παιδιά σήμερα είναι θυμωμένα. Βγάλαμε σε μία ψηφιακή αλάνα τα παιδιά και τα αφήσαμε ελεύθερα, χωρίς όρια». Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, είναι κρίσιμο να υπάρξει σύζευξη των δυνάμεων του κράτους, των φορέων και της οικογένειας ενώ στόχος θα πρέπει να είναι να δοθεί στη νέα γενιά έμπνευση στη νέα γενιά.

«Θα χρειαστεί να μπούμε στη θέση των παιδιών και να δούμε την πραγματικότητα που βιώνουν και τα ερεθίσματα που δέχονται. Η βία που καταγράφεται είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα του οποίου εμείς βλέπουμε μόνο την κορυφή παγόβουνου» ανέφερε η κα. Τσίτσικα σημειώνοντας πως αποτελεί ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με τις διαδοχικές και συνεχιζόμενες κρίσεις που βιώνει η ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Όπως είπε, τα παιδιά μεγαλώνουν συχνά δίπλα σε κουρασμένους γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης ενώ απώλεσαν τα προηγούμενα χρόνια και το πλαίσιο ισότητας που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον. Την ίδια ώρα, σημείωσε, τα παιδιά αυτά έζησαν μέσα από τις οθόνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεχόμενα ερεθίσματα βίας που με τον καιρό απενοχοποίησαν. Τέλος, στάθηκε στη σημασία των παρατηρητών – όπως είναι άλλα παιδιά – σε περιστατικά βίας που ανέχονται την κακοποιηση ενώ τόνισε πως τα τιμωρητικά και καταγγελτικά μέτρα έχουν βραχυπρόθεσμη αξία. «Τα παιδιά δεν μαθαίνουν με την θεωρία αλλά με το μοντέλο που τους δίνεις. Και χρειάζονται και έμπνευση» κατέληξε η κ. Τσίτσικα .

Εξάρτηση από την οθόνη - Ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας. Μετά την πανδημία υπάρχει μία αύξηση κατά 40% της εξάρτησης από τις οθόνες

Το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια στην ανάπτυξη αλλά και στην αντιμετώπιση των πολλαπλών εξαρτήσεων από την οθόνη ανέπτυξαν οι ειδικοί επιστήμονες που μετείχαν σε συζήτηση με θέμα «Ψηφιακοί Εθισμοί: Η δύναμη της οθόνης», που πραγματοποιήθηκε στο συνέδριο με τίτλο «ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ» που διοργανώνει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και η Tsomokos Communications και την οποία συντόνισε η Φωτεινή Γεωργίου, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ANT1 TV.

Ο Εμμανουήλ Παπασάββας, Κοινός Διοικητής στα Νοσοκομεία Παίδων "Η Αγία Σοφία" και "Π. & Α. Κυριακού" ανέφερε ότι από το 2006 λειτουργεί στο νοσοκομείο "Π. & Α. Κυριακού" μία μονάδα εφηβικής υγείας, που μέχρι τώρα έχει εξετάσει 10.000 παιδιά, εκ των οποίων το 20% διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζουν εθισμό σε οθόνες. «Μετά την πανδημία υπάρχει μία αύξηση κατά 40% της εξάρτησης από τις οθόνες» σημείωσε ο Ε. Παπασάββας που επίσης τόνισε ότι «οι γονείς με τα πρώτα συμπτώματα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό».

Η μονάδα καταγράφει θετικά αποτελέσματα αφού το 70%-80% των περιστατικών καταγράφουν βελτίωση, ενώ παράλληλα λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 8001180015 για στήριξη και καθοδήγηση προς γονείς και εκπαιδευτικούς.

«Το ελληνικό μοντέλο ανατροφής είναι υπερπροστατευτικό και αυτό ακρωτηριάζει όποια δεξιότητα μπορεί να αναπτύξει ένα παιδί, κάνει τα παιδιά ανασφαλή, πανικοβάλλονται στην πρώτη δυσκολία και αναπτύσσουν ροπή προς τις εξαρτήσεις» υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Σιώμος, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, δρ. Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρόεδρος ΕΕΜΔΕΔ.

«Αν θέλουμε να έχουμε ισχυρές προσωπικότητες πρέπει να στοχεύουμε στην όψιμη ανταμοιβή» ανέφερε συμπληρώνοντας ότι «η ηλεκτρονική ψυχαγωγία πρέπει να είναι ένα μικρό μέρος της συνολικής ψυχαγωγίας του σπιτιού» και ότι «η έλλειψη σε ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια είναι η αρχή του κακού».

Ο Κ. Σιώμος αναφέρθηκε εκτενώς στη διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού (gaming disorder), μία νέα διαταραχή που πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους ειδικούς της ψυχικής υγείας. Τόνισε ωστόσο ότι ακόμα δεν αναγνωρίζεται από τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα και συμπλήρωσε ότι «οι δομές στην Ελλάδα δεν είναι αρκετές και πρέπει η πολιτεία να λάβει περισσότερα μέτρα» προαναγγέλλοντας την ίδρυση εθνικού παρατηρητηρίου στο πανεπιστήμιο της Λάρισας για τη μελέτη και έρευνα γύρω από τη διαταραχή ηλεκτρονικού παιχνιδιού.

Στην «αλλαγή πολιτισμικού παραδείγματος στην επικοινωνία λόγω των οθονών» αναφέρθηκε ο Χαράλαμπος Τσέκερης, κύριος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών που προσέθεσε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ελλάδα αύξηση των αρνητικών φαινομένων στην χρήση του διαδικτύου. Όπως σημείωσε «τα ψηφιακά μέσα επιδιώκουν το κέρδος μέσα από τη συνεχή ενασχόληση των χρηστών και έτσι οδηγούν σε κατάχρηση, ακόμα και σε εθισμό.»

«Χρειάζονται πολλές στοχευμένες δράσεις στην οικογένεια, στα σχολεία κλπ και να αυξηθεί η γραμματοσύνη για την χρήση του διαδικτύου. Όμως εκτός από γραμματοσύνη και δεξιότητες, χρειάζεται και παιδεία, κάτι που έχει χαθεί στις μέρες, για να έχει το παιδί ολιστική κατανόηση της πραγματικότητας.»

Αθερίδης: Για να αυτοκαταστραφείς έχεις δύναμη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αλλάξεις την φορά της δύναμης

Τις προσωπικές τους διαδρομές μέσα από τη σχέση τους με τις καταχρήσεις και την πορεία προς μια νέα, πιο καθαρή ζωή μακριά από αυτές μοιράστηκαν ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας κ. Θοδωρής Αθερίδης, ο χημικός – οινολόγος κ. Γιάννης Μπουτάρης, και η Inspirational coach Καθαρή Ζωή, κα. Μαρία – Ελένη- Ζωή Αίθρα Λυκουρέζου στο πλαίσιο του 1ου συνεδρίου για τη μείωση της βλάβης από εθιστικές συνήθειες “ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ”.

«Στην τελευταία φάση του αλκοολισμού πήγαινα σε μπαρ με πελατεία αλκοολικούς όπως εγώ. Ήταν η ανάγκη μου να ξεφύγω και η ανάγκη να είμαι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον με όμοιούς μου» ανέφερε ο κ. Μπουτάρης μιλώντας για την ζωή του με τους εθισμούς. «Όταν θες να πιεις κάθε μέρα έχεις πρόβλημα και ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσεις είναι να πεις δε θέλω να είμαι άλλο έτσι» ανέφερε υπογραμμίζοντας πως το αλκοόλ σε κάνει να θες να φύγεις από μία πραγματικότητα που δε θες να ζεις. Και εκεί, όπως είπε, εδράζεται η ουσία του εθισμού. «Είμαι καθαρός από το 1981» σημείωσε τονίζοντας, ωστόσο, πως ένας αλκοολικός δεν αναφέρεται ποτέ στον εαυτό του ως πρώην αλκοολικό. «Ένας αλκοολικός δεν λέει ήμουν, λέει είμαι. Δεν είναι αρρώστια που περνάει με χάπια, είναι μια κατάσταση που σε συντροφεύει σε όλη σου τη ζωή» τόνισε. Όπως είπε ο κ. Μπουτάρης στόχος είναι να κερδίζει κανείς την κάθε μέρα.

«Το κόβεις όταν ξεπεράσεις τα όρια σου και φοβηθείς, όταν νιώσεις ότι πιάνεις πάτο. Και αυτό είναι κάτι που διαφέρει για κάθε άνθρωπο» σημείωσε ο κ. Αθερίδης αναφέροντας πως ο εθισμός του στο αλκοόλ ξεκίνησε στην εφηβεία του ως μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις κρίσεις πανικού που βίωνε. «Το να σταματήσει κανείς είναι κάτι που το αποφασίζει μόνος του μόλις παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα» ανέφερε τονίζοντας την συμβολή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα των Ανώνυμων Αλκοολικών στην προσπάθεια αυτή. «Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και άλλα σημεία αναφοράς, πέραν από τον εαυτό μας. Στους ΑΑ λένε ότι αυτό μπορεί να είναι ο Θεός, όπως τον ορίζει ο καθένας από εμάς» ανέφερε φέρνοντας ως παράδειγμα την αναλογία ενός φάρου για ένα καράβι που ταξιδεύει τη νύχτα. «Βλέποντάς τον ξέρεις αν προχωράς ή απομακρύνεσαι. Αλλιώς μπορεί απλώς να κάνεις κύκλους γύρω από τον εαυτό σου» τόνισε. «Όταν πήγα στους ΑΑ ήμουν σίγουρος ότι δε θα το κόψω, μέρα με την ημέρα, όμως, απομακρύνθηκα» υπογράμμισε και στάθηκε στην ανάγκη του να θυμάται κανείς πόσο σημαντικό είναι ένα τέτοιο επίτευγμα. «Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Για να αυτοκαταστραφείς έχεις δύναμη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να αλλάξεις την φορά της δύναμης» κατέληξε ο κ. Αθερίδης.

«Έκανα καθημερινά χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, έφτασα στο σημείο να παίρνω χάπια για να κοιμηθώ. Είδα ότι έπιασα πάτο όταν άρχισα να κάνω χρήση και μόνη μου και όχι μόνο στο πλαίσιο του κοινωνικού κύκλου που βρισκόμουν» ανέφερε η κα. Μαρία – Ελένη- Ζωή Αίθρα Λυκουρέζου. Όπως είπε, στα 25 της χρόνια αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και τον εαυτό της και να δουλέψει προς μία ολιστική αντιμετώπιση της ζωής. «Πιστεύω ότι τη δύναμη την έχουμε μέσα μας. Για να φτάσεις στο τέρμα έχεις τη δύναμη να γυρίσεις και πίσω» σημείωσε τονίζοντας την ανάγκη της ενδυνάμωσης μέσα από την δραστηριοποίηση και την άσκηση. Ερωτώμενη για το πώς μπορεί να έρθει η αλλαγή αυτή η κα. Αίθρα Λυκουρέζου τόνισε πως «Πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να πάρει την απόφαση να κάνει την αλλαγή, αν τον πιέσεις θα έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρέπει να το θέλει ο ίδιος» και κατέληξε λέγοντας πως «σκοπός μου πλέον είναι να βοηθήσω τον κόσμο που το θέλει να βρει τα δικά του εργαλεία και να ενδυναμωθεί».

Οι υπεύθυνες πρακτικές και η προστασία των χρηστών στα παίγνια

Ο έλεγχος της αγοράς παιγνίων και η προστασία των χρηστών αποτέλεσαν το αντικείμενο μιας πολύ ενδιαφέρουσας, συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με τίτλο "ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΣ", το οποίο διοργανώνουν ο Όμιλος ANTENNA σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Σύμφωνα με τη Γεωργία Χαλούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, στόχος της Επιτροπής είναι να προστατέψει αυτούς που παίζουν και κυρίως τη νεολαία, να δώσει άδεια στις νόμιμες επιχειρήσεις, ώστε οι χρήστες να παίζουν σε νόμιμο καθεστώς και να μην καταφεύγουν στην παράνομη αγορά. «Υπάρχει πάθος για τον τζόγο, είναι αδύνατον να τον κόψεις τελείως ή να τον απαγορεύσεις, μπορείς όμως να τον ελέγξεις» σημείωσε η κυρία Χαλούλου.

Σημείωσε επίσης ότι η επιτροπή έχει αδειοδοτήσει 18 εταιρείες και ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημίσεων, το πώς θα γίνει όμως η διευθέτηση της διαφήμισης είναι θέμα επιλογών. Γνωστοποίησε επίσης ότι η επιτροπή εξετάζει τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας για το gaming και την επίπτωσή του στους νέους.

Στη λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου για την αγορά παιγνίων στάθηκε ο Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betson, λέγοντας ότι είναι ένα από τα πιο αυστηρά στην Ευρώπη. «Ο τζόγος υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Όσο πιο θεσμοθετημένο είναι το πλαίσιο, τόσο καλύτερα για το σύνολο και τον καθένα ξεχωριστά» είπε ο Managing Director της Betson, της πρώτης εταιρείας που αδειοδοτήθηκε στην χώρα μας.

Σημείωσε ότι η πλατφόρμα δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να θέσει όριο, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο και καμία εταιρεία δεν θέλει να έχει προβληματικούς χρήστες, γι’ αυτό και οι εταιρείες διαθέτουν τα δικά τους εργαλεία για να ελέγξουν τις προβληματικές συμπεριφορές. Ο κ. Μαρίνος εξήγησε ότι οι εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα προσωποποίησης της πληροφορίας του παίκτη και σημείωσε ότι χρειάζονται περισσότερες δράσεις για την προστασία του παίκτη, μεταξύ των οποίων και η διασφάλιση ότι το μήνυμα των εταιρειών δεν θα φτάσει σε εθισμένους στο τζόγο.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Cure of Mind, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των μέτρων προστασίας, επισήμανε πως ο ψηφιακός τζόγος αποτελεί γνωστό εθισμό.

«Οι πλατφόρμες δημιουργούν αλγόριθμους που εξατομικεύουν την εμπειρία και στοχεύουν στα τρωτά σημεία του παίκτη, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο για εξάρτηση από τον τζόγο» υποστήριξε ο κ. Παπαδημητριάδης. Έκανε λόγο για πιθανή διαταραχή της ψυχικής υγείας που εν τέλει καταργεί την ικανότητα του αυτοπεριορισμού ενός παίκτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από 30 άτομα!

Ρέθυμνο - Βιασμοί ανήλικης: Οι έρευνες, η καταγγελία και οι εμπλεκόμενοι

Οι αγρότες κλιμακώνουν: Αποφάσισαν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ και συλλαλητήριο