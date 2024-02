Φιλιππίνες: Φονική κατολίσθηση “έθαψε” λεωφορεία και σπίτια

Κόσμος

Η κατολίσθηση έπληξε τη νύχτα χωριό στο οποίο λειτουργούν μεταλλεία, στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, στη νήσο Μιντανάο.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν εξαιτίας κατολίσθησης που έθαψε δυο λεωφορεία και σπίτια έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η κατολίσθηση έπληξε τη νύχτα χωριό στο οποίο λειτουργούν μεταλλεία, στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, στη νήσο Μιντανάο, παγιδεύοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους μέσα σε δυο λεωφορεία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία, ο Έντουαρντ Μακαπίλι, διευκρινίζοντας πως οκτώ κατάφεραν να ξεφύγουν.

