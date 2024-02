Life

“Ο πρώτος από εμάς": Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση και αλήθειες στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”. Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο!

Τα αρνητικά νέα για την εγκυμοσύνη της Έλενας, θα επηρεάσουν όλη την παρέα. Όλοι μαζί αποφασίζουν να σταθούν στο πλευρό της, προκειμένου να ξεπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και αυτή τη δυσκολία. Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Ένα κοριτσίστικο πιτζάμα πάρτι θα κάνει την Έλενα να ξεχάσει την απογοήτευσή της, μέχρι η Σμαράγδα, σε μια τρυφερή σκηνή μητέρας – κόρης, να φυτεύσει στο μυαλό της, μια νέα ιδέα. Ο Φίλιππος συναντά τον Λεωνίδα μετά από χρόνια, ενώ ο Άλκης και η Κάτια ανυπομονούν για τον υπέρηχο. Η Σοφία φτάνει στα όρια της με τον Κοσμά και, μετά από έναν ακόμη σοβαρό καυγά, μοιάζει να έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη σχέση τους. Ο Έβαν επιστρέφει απροειδοποίητα και εισβάλει εκ νέου στις ζωές όλων.

Δείτε το trailer:

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: 12χρονος έκλεψε αυτοκίνητο, πήγε βόλτα στην πόλη και προκάλεσε τροχαίο

Βασιλιάς Κάρολος: η ανησυχία για τη διάγνωση με καρκίνο και η εξωστρέφεια του Παλατιού (βίντεο)

Μητσοτάκης από Χαϊδάρι για αγρότες: ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους (εικόνες)