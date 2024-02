Αθλητικά

Ντόχα - Καλλιτεχνική κολύμβηση: Η Εθνική Ελλάδας στον τελικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αθλήτριες μας συγκέντρωσαν 270.9751 βαθμούς και προκρίθηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου.

-

Την πρόκριση στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του ομαδικού εξασφάλισε η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα.

Οι Μαρία-Ελλη Αλζιγκούζη-Κομηνέα, Θάλεια Δάμπαλη, Ζωή Καράγγελου, Μαρία Καραπαναγιώτου, Δανάη Καριώρη, Ιφιγένεια Κρομμυδάκη, Σοφία Μαλκογεώργου και Σοφία Ρηγάκου συγκέντρωσαν 270.9751 βαθμούς και κατετάγησαν στην όγδοη θέση, μεταξύ 15 χωρών που συμμετείχαν στον προκριματικό.

Ο τελικός θα διεξαχθεί αύριο το μεσημέρι (9/2, 13:00) και η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, ώστε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις κακές εμφανίσεις σε ακροβατικό και τεχνικό πρόγραμμα, που της στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την κορυφαία βαθμολογία του προκριματικού εξασφάλισε μακράν του δεύτερου η Κίνα (338.4981β.), με δεύτερη την Ιαπωνία (319.4124β.) και τρίτη την Ισπανία (308.2480β.). Στον τελικό προκρίθηκαν επίσης οι ΗΠΑ με 319.4124β., η Ουκρανία με 297.2999β., η Ιταλία με 289.0522, το Ισραήλ με 282.3667β., ο Καναδάς με 268.5854β., η Αυστραλία με 222.7791β., η Βραζιλία με 219.9521β. και το Καζακστάν με 213.4418β.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων: Χτύπησαν μαθήτρια και το κατέγραφαν σε βίντεο

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία (εικόνες)