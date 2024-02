Κοινωνία

Εξάρχεια: Θρίλερ με νεκρό σε διαμέρισμα

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα. Τι βρέθηκε στο σπίτι. Ποιος συνελήφθη για την υπόθεση.

Ένας άντρας 50 ετών βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα, μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του έφερε 2 σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στοιχείο που δείχνει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Το διαμέρισμα ανήκει σε 48χρονο, ο οποίος φιλοξενούσε τον άτυχο άντρα και ο οποίος συνελήφθη, αλλά ακόμη δεν έχει δώσει κατάθεση καθώς βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι ίδιες; Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος βρέθηκε ένα σφυρί και ένα μαχαίρι, από τα οποία θα μπορούσαν αν προκληθούν τα τραύματα, αλλά δεν φέρουν ίχνη αίματος.

