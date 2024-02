Κόσμος

Βοστώνη: Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον διάδρομο απογείωσης (εικόνες)

Τι ζημιές υπέστησαν τα δύο αεροσκάφη. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβατών και των πληρωμάτων των αεροπλάνων.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης στο διεθνές αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, όταν δύο αεροσκάφη της εταιρείας JetBlue συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον διάδρομο απογείωσης.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας επιβεβαίωσαν το περιστατικό με δημοσίευση στο X (πρώην Twitter).

Two JetBlue A321s collide on the ground during taxi at Boston Logan Airport. pic.twitter.com/TAtIC7fDYF — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 8, 2024

"Δύο αεροσκάφη Α321 της JetBlue συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μετακίνησής τους στον διάδρομο απογείωσης στο αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης"

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox Business, προκλήθηκε ζημιά στο πτερύγιο του ενός αεροσκάφους και στο τμήμα της ουράς του άλλου αεροσκάφους,

Τόσο οι επιβάτες, όσο και το πλήρωμα των αεροσκαφών είναι καλά στην υγεία τους.

Τα δύο αεροπλάνα θα τεθούν εκτός λειτουργίας για επισκευές.

