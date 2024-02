Αθλητικά

Ευρωλίγκα - Παναθηναϊκός: Αμφίβολος ο Σλούκας εν όψει Φενέρμπαχτσε

Διαβάστε τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού σχετικά με τον Έλληνα γκαρντ και την μάχη με την τουρκική ομάδα.

Με στόχο την 16η νίκη του, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ισόβαθμη Φενερμπαχτσέ (15-10), αύριο, Παρασκευή (9/2, 21:15), στο ΟΑΚΑ για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Οι δύο αντίπαλοι ισοβαθμούν και με τη Μονακό στην 4η θέση και όπως γίνεται κατανοητό η «μάχη» αναμένεται συναρπαστική στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό στον προσαγωγό. Στη Media Day, ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν υπενθύμισε πως «η Φενερμπαχτσέ έχει «νέο προπονητή, νέο σύστημα, νέους παίκτες η Φενερμπαχτσέ». Ο Αταμάν δεν... ξέχασε ν' αναφερθεί και στο φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού. «Τα τελευταία παιχνίδια μας στο ΟΑΚΑ είναι sold out. Ο κόσμος γνωρίζει τη σημασία του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για την κατάταξη,» είπε.

Αναλυτικά, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ενόψει της «μάχης» με τον Εργκίν Αταμάν:

Για την ήττα από τον Άρη και την αντίδραση των παικτών: «Δεν υπάρχει ομάδα της Euroleague που δεν έχει χάσει έστω και ένα ματς στο πρωτάθλημά της. Μια ήττα στο πρωτάθλημα είναι φυσιολογική, ειδικά μετά τις "διαβολοβδομάδες". Παίξαμε χωρίς τον Λεσόρ, τον Ερνανγκόμεθ και τον Παπαπέτρου, ο Σλούκας είχε τραυματισμό. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Το σημαντικό είναι πως βρισκόμαστε στις τελευταίες εννέα αγωνιστικές της Euroleague και θέλουμε να πάρουμε μια καλή θέση στη βαθμολογία. Η κατάταξη είναι ξεκάθαρη. Είμαστε στην ίδια κατάσταση με τη Φενέρμπαχτσε. Ηττηθήκαμε πριν από τρεις μήνες στο πρώτο ματς. Ήμασταν μια άλλη ομάδα, όπως και εκείνοι ήταν μια άλλη ομάδα. Άλλαξαν τον προπονητή τους και ορισμένους παίκτες. Αύριο θα είναι ένα νέο ματς. Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας. Η Φενέρμπαχτσε είναι καλή ομάδα. Όμως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην έδρα μας, όπως ήμασταν σχεδόν σε όλα τα ματς στη Euroleague».

Για το πλάνο του ενόψει Φενέρμπαχτσε: «Τα τελευταία παιχνίδια μας στο ΟΑΚΑ είναι sold out. Ο κόσμος γνωρίζει τη σημασία του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για την κατάταξη. Έχουμε δυο διαφορετικές ομάδες. Η Φενέρμπαχτσε έχει νέο προπονητή, νέο σύστημα, νέους παίκτες. Άλλαξαν τους ρόλους των παικτών τους. Έχουμε και εμείς νέους παίκτες εν συγκρίσει με το ματς του πρώτου γύρου, όπως τον Κέντρικ Ναν και τον Ντίνο Μήτογλου που δεν είχαν αγωνιστεί σε εκείνη την αναμέτρηση. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Οι δύο ομάδες θα δείξουν χαρακτήρα για να νικήσουν».

Για τα σημεία που θα επικεντρωθεί: «Το πλάνο μας δεν αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο. Παίζουμε στην έδρα μας. Μέχρι στιγμής στα εντός έδρας ματς έχουμε καλή άμυνα και έξυπνη επίθεση. Κυκλοφορούμε καλά την μπάλα. Φυσικά, αύριο θα είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιήσουμε τον Σλούκα, όπως καταλαβαίνω. Πρέπει να βρούμε καλό ροτέισιον και σίγουρα καλά ποσοστά στην επίθεση».

Για την κούραση: «Όλοι είναι κουρασμένοι, υπάρχουν πολλά ματς στην Euroleague. Επιστρέφεις από ένα ταξίδι και παίζεις αμέσως για το πρωτάθλημα. Ειδικά όταν έχεις και τραυματίες, οι υγιείς παίκτες παίζουν περισσότερα λεπτά και κουράζονται παραπάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή την περίοδο. Κάποιοι παίκτες μας παίρνουν πολλά λεπτά όπως ο Γκραντ και ο Γκριγκόνις ή ο Ναν, γιατί ο Βιλντόσα ήταν τραυματίας για τρεις εβδομάδες. Τώρα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες είναι ο Σλούκας τραυματίας. Άρα, οι υπόλοιποι παίρνουν πολλά λεπτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά αύριο είμαι σίγουρος πως όλοι θα δώσουν "μάχη". Βέβαια, θα μας βοηθήσει και η ατμόσφαιρα. Περιμένω εξαιρετική ατμόσφαιρα. Όλη η Ευρώπη θα δει πώς είναι η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, για να πάρουμε την νίκη».

Για το «βαρύ» πρόγραμμα: «Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε τώρα. Δεν πιστεύω πως τα ματς της Euroleague είναι πάρα πολλά. Πιστεύω πως το πρόγραμμα γίνεται πολύ δύσκολο αν βάλουμε και τα ματς της Euroleague και εκείνα των εθνικών πρωταθλημάτων. Η Euroleague θέλει περισσότερα παιχνίδια, γιατί αυτό σημαίνει και περισσότερα έσοδα. Έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά όλα αυτά. Οι παίκτες και οι προπονητές παίρνουν πολλά χρήματα και οι ομάδες είναι σε δύσκολη θέση. Θέλουν περισσότερα έσοδα από τα εισιτήρια, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και χρειάζονται περισσότερους αγώνες. Πρέπει να δούμε το πρόγραμμα για την Euroleague, το πρωτάθλημα και τις εθνικές ομάδες. Τώρα πολλοί παίκτες θα πάνε στις εθνικές. Μην ξεχνάτε πως είμαστε άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί σε όλες τις ομάδες».

Για το ενδεχόμενο συμφωνίας της Euroleague και της FIBA: «Πιστεύω πως η Euroleague, η FIBA και τα εγχώρια πρωταθλήματα πρέπει να βρουν πραγματικές λύσεις. Αυτές δεν είναι καλές λύσεις. Φυσικά, οι παίκτες της Euroleague πρέπει να παίζουν στις εθνικές. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες από το ΝΒΑ. Γιατί να ισχύει μόνο για αθλητές της Euroleague; Η FIBA πρέπει να τοποθετήσει τα παιχνίδια της σε περιόδους που όλοι οι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Για παράδειγμα, στην εθνική Τουρκίας έχω πέντε παίκτες στο ΝΒΑ και δεν μπορώ να τους χρησιμοποιήσω στα προκριματικά. Ίσως θα είναι δύσκολη η πρόκρισή μας. Αν είχα όλους αυτούς τους παίκτες, η Τουρκία θα ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες. Όλο αυτό προκαλεί "ζημιά" στο μπάσκετ».

