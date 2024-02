Κοινωνία

Κορυδαλλός: Χειροβομβίδα σε σχολή πολεμικών τεχνών

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν τον εμπρηστικό μηχανισμό, στο εσωτερικό του γυμναστηρίου, που ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο.

Εμπρηστικό μηχανισμό έριξαν άγνωστοι σε γυμναστήριο πολεμικών τεχνών στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δράστες έσπασαν τον υαλοπίνακα του γυμναστηρίου με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια έριξαν τον εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκι στο εσωτερικό του κτιρίου, ο οποίος προκάλεσε μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Παράλληλα, στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν στον χώρο και υπολείμματα χειροβομβίδας.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω γυμναστήριο ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο που υπηρετεί στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

