Κοινωνία

Ωρωπός: Χειροπέδες σε Κούρδους φυγόποινους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες στον Ωρωπό.

-

Συνελήφθησαν, την περασμένη Δευτέρα (6/2) στον Ωρωπό, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 56 και 27 ετών, που διωκόνταν με καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών για βία κατά υπαλλήλων, από κοινού, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος από κοινού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, μετά από σήμα που δέχθηκαν για ύποπτα άτομα σε περιοχή του Ωρωπού, εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενος, οι οποίοι κατά τον έλεγχο των εγγράφων τους, επέδειξαν πλαστά έγγραφα ελληνικών αρχών.

Οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού όπου εξακριβώθηκε η ταυτότητά τους και σε γενόμενο έλεγχο στην οικία τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

2 πλαστές ταυτότητες ελληνικών Αρχών,

2 σπρέι πιπεριού,

6 φορητοί υπολογιστές,

4 κινητά τηλέφωνα και

10 κάρτες μνήμης.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεραπετρίτης - Μπλίνκεν: Η Ελλάδα στο πρόγραμμα “Artemis”

Κορινθία: Θανατηφόρο τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Κορίνθου-Πατρών (εικόνες)

Καρδίτσα - Αγρότες: Έφτασαν με τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της πόλης (εικόνες)