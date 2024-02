Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε Χρόνια Πολλά. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του θαυματουργού († 202) .

Αναστασίου επισκόπου Ιεροσολύμων, Ζήνωνος οσίου ταχυδρόμου (†4ος αι.) .

Βάπτου και Πορφυρίου των δημίων.

Ενναθάς, Ουαλεντίνης και Παύλου.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη, Χαρίλαος, Χάρης, Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα

Ανατολή ήλιου: 07:21 - Δύση ήλιου: 17:57

Σελήνη 0.5 ημέρας

O άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας στη Μαγνησία και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτέριου Σεβήρου. Όταν το 198 ο Σεβήρος εξαπέλυσε απηνή διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος Λουκιανός συνέλαβε τον άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του. O άγιος όχι μόνο δεν αρνήθηκε την πίστη του, αλλά αντίθετα ειρωνευόταν τον έπαρχο λέγοντάς του ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται ν` αρνηθεί τον αρχηγό της πίστης του. O Λουκιανός εξοργίστηκε και παίρνοντας ο ίδιος σιδερένια νύχια, προσπάθησε να πληγώσει το σώμα του αγίου και ως εκ θαύματος, τα χέρια του κόπηκαν και έμειναν κρεμασμένα πάνω στο σώμα του αγίου, ο οποίος ωστόσο παρακάλεσε το Θεό να αποκαταστήσει την αρτιμέλεια του έπαρχου. Τότε αρκετοί δήμιοι βλέποντας το θαύμα πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Φοβισμένος τότε ο έπαρχος του χάρισε την ελευθερία. Όμως αργότερα ο ίδιος ο Σεβήρος, μη δυνάμενος να αντεπεξέλθει στο θάρρος και την παρρησία του αγίου, διέταξε να τον αποκεφαλίσουν σε ηλικία 113 ετών.

O όσιος Ζήνων καταγόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας και ήταν γιος πλουσίων και ενάρετων γονέων. Επί βασιλείας Ουάλη, ήταν διακοσμητής της αλληλογραφίας του. Όταν πέθανε ο αυτοκράτορας, ο όσιος βρήκε ένα μεγάλο τάφο, εγκαταστάθηκε μέσα και εκεί επεδόθη σε αυστηρότατη άσκηση. Φορούσε ένα τριμμένο ράσο και τρεφόταν με λίγο ψωμί πού του έφερνε κάθε δύο ημέρες κάποιος φίλος του. Έτσι έλαβε χάρη από το Θεό και σε βαθιά γεράματα παρέδωσε τη δίκαια και άγια ψυχή του.

Πηγή: ecclesia.gr

