Κοινωνία

Προυσός: Οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό - Επιχείρηση διάσωσής του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του ατόμου που έπεσε σε γκρεμό, κοντά στην Μονή Προυσού.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ατόμου από γκρεμό στον Προυσό της Ευρυτανίας

Το άτομο που αναζητείται πιθανόν επέβαινε σε μηχανή που εξετράπη της πορείας της

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άντρα ο οποίος πιθανόν επέβαινε σε μηχανή που για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους εξετράπη της πορείας της και έπεσε στον γκρεμό.

Η περιοχή όπου διεξάγεται η έρευνα των σωστικών συνεργείων βρίσκεται κοντά στη μονή Προυσού.

Συμμετέχουν και drones

Στην έρευνα εντοπισμού και διάσωσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες με 3 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Ερευνας Διάσωσης της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και Ομάδα για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την κατάσταση του ανθρώπου που αναζητείται και για τις συνθήκες που προκάλεσαν την πτώση του στον γκρεμό.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Σύλληψη ηγετικού μέλους και στρατιωτικών με εκρηκτικά και όπλα (εικόνες)

Άγιος Χαράλαμπος: ο προστάτης των πασχόντων από λοιμώδεις νόσους