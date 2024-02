Υγεία - Περιβάλλον

Κάλυμνος: Γυναικολόγος ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου!

Δεκτή έγινε η αγωγή εις βάρος του νοσοκομείου Καλύμνου για γυναικολόγο που ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου.

Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Περαιώς απορρίφθηκε η έφεση που άσκησε το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο» κατά μιας κατοίκου της Καλύμνου για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Α356/10.7.2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγινε μερικώς δεκτή η αγωγή που ασκήθηκε για την πολύκροτη υπόθεση της βαρύτατης ιατρικής έκθεσης από την οποία προκλήθηκε βαριά βλάβη στην υγεία νοσηλευόμενης, με πρωταγωνιστή γυναικολόγο ιατρό του Νοσοκομείου Καλύμνου.

Ο τελευταίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου και του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 6 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα, διετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και απομάκρυνση από την εργασία του για ένα έτος.

Είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία για έκθεση από την οποία προκλήθηκε βαριά βλάβη στην υγεία νοσηλευόμενης και για παράβαση καθήκοντος, που φέρεται ότι τελέστηκε στην Κάλυμνο κατά το χρονικό διάστημα από 30-6-2009 έως 6-7-2009.

Με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου στην πορεία η δίωξη εις βάρος του έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής, μετά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα.

Το ιστορικό της υπόθεσης φέρεται να έχει ως εξής:

Μια Καλύμνια, σε ηλικία 32 ετών, είχε καταγγείλει ότι τελέστηκαν σε βάρος της τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της βαριάς σωματικής βλάβης, αφού αναγκάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση αφαίρεσης της μήτρας από μικρή ηλικία, αλλά και γλίτωσε το θάνατο από σηψαιμία, καθώς ο καταγγελλόμενος προχώρησε σε έκτρωση λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε το έμβρυο που κυοφορούσε, τεμάχισε αυτό κατά την καισαρική επέμβαση που πραγματοποίησε και αμέλησε να αφαιρέσει το κεφάλι του από την κοιλιακή της χώρα. Φέρεται μάλιστα να προχώρησε σε επέμβαση, παραλείποντας να ακολουθήσει οδηγίες εξειδικευμένου συναδέλφου του νοσοκομείου της Αττικής.

Με την αγωγή της κατά του νοσοκομείου διεκδίκησε αποζημίωση συνολικού ύψους 300.000 ευρώ για τις βλάβες που υπέστη.

Όπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», από τις εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο έπασχε από σύνδρομο και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η πραγματοποίηση άμβλωσης από τον καταγγελλόμενο ιατρό με χειρουργική επέμβαση, παρότι άλλος συνάδελφος του ζήτησε η διαδικασία να γίνει με τη λήψη σχετικής φαρμακευτικής αγωγής επειδή βρισκόταν στον 4ο μήνα της κύησης.

Η γυναίκα υποβλήθηκε συγκεκριμένα σε δύο εγχειρήσεις από τον ιατρό, ο οποίος, όπως καταγγέλθηκε, δεν την ενημέρωσε ότι κατά την τεμάχιση του εμβρύου είχε ξεχαστεί το κεφάλι του στο σώμα της. Κατά την τρίτη εγχείρηση που διενεργήθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής αφαιρέθηκε το κεφάλι του εμβρύου και η μήτρα της γυναίκας, που γλίτωσε τα χειρότερα κινδυνεύοντας να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες από σηψαιμία.

Σημειώνεται ότι εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η γυναίκα, που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στην παθολογική κλινική του ίδιου νοσοκομείου, κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου χειρουργείου, συνάδελφός της νοσηλεύτρια είχε δείξει στον σύζυγό της, που απεβίωσε πρόσφατα συνεπεία καρκίνου, ένα τενεκεδάκι στο οποίο υποτίθεται είχε βάλει το κεφάλι του εμβρύου το οποίο όμως δεν είχε αφαιρεθεί!!

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και είχε απασχολήσει και εκπομπή του δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλλόπουλου με αποτέλεσμα να προκληθεί δημόσια παρέμβαση της πρώην υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου που είχε απαιτήσει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σε πόρισμα ελέγχου που διενήργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας καταλογίστηκαν βαρύτατες πειθαρχικές ευθύνες στον ιατρό.

Οι επιθεωρητές κ.κ. Αρ. Μπογδάνης και Χρ. Κυριαζής στο αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ.154/10 πολυσέλιδο πόρισμα «κόλαφος» που εξέδωσαν ισχυρίζονται ότι ο ιατρός είναι… «επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία»!!!!, ενώ θεωρούν ότι οι ιατρικές του γνώσεις δεν είναι επαρκείς!!

Ο ιατρός υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου χειρουργείου είχε διαπιστώσει την τρώση της μήτρας της γυναίκας, είχε προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ ενημέρωσε προφορικά τον σύζυγο ότι είχε μείνει στο εσωτερικό της μήτρας το κεφάλι του εμβρύου.

Ζήτησε την άδειά του να προχωρήσει σε τομή για την αφαίρεση των υπολειμμάτων της άμβλωσης την οποία έλαβε, προέβη σε αποκατάσταση ενώ τόνισε ότι δεν γνώριζε τίποτε για το ό,τι μια νοσηλεύτρια είχε δείξει κάποιο μόρφωμα στον σύζυγο για να τον ενημερώσει ότι είχε αφαιρεθεί το κεφάλι.

Η κλινική εικόνα της γυναίκας ήταν καλή αρχικώς και επιδεινώθηκε στην πορεία με αποτέλεσμα μετά από υπέρηχο καθώς δεν μπορούσε να γίνει αξονική τομογραφία διότι ο αρμόδιος ιατρός απουσίαζε σε άδεια, να αποφασιστεί η διενέργεια νέου χειρουργείου για την απομάκρυνση ενός μορφώματος.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου χειρουργείου παρουσία και άλλου χειρούργου βρέθηκε μόνο ένα αιμάτωμα που δεν δικαιολογούσε την επιδείνωση της υγείας της γυναίκας ενώ δεν είχε εντοπιστεί το κεφάλι του εμβρύου που βρισκόταν σε σημείο που δεν φαινόταν.

Μετά και τη δεύτερη εγχείρηση και αφού δεν είχε βελτιωθεί η υγεία της αποφασίστηκε η διακομιδή της στην Αθήνα.

Το δευτεροβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση του νοσοκομείου που διατάσσεται να αποζημιώσει το θύμα με 150.000 ευρώ νομιμότοκα από την άσκηση της αγωγής.

Πηγή: dimokratiki.gr





