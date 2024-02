Κέιτ Μίντλετον: Αναρρώνει μαζί με τον Κάρολο στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας

Όλα τα νεότερα νέα για την υγεία της πριγκίπισας της Ουαλίας. η οποία έφυγε από το Ουίνδσορ για πρώτη φορά μετά την εγχείρησή της και πήγε στο κτήμα Σάντριγχαμ.

Μάλλον ευχάριστα είναι τα νέα για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία την Παρασκευή έφυγε από το σπίτι της στο Ουίνδσορ, όπου αναρρώνει μετά την εγχείρηση της και ήδη βρίσκεται με την οικογένεια της, στην βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντριγχαμ, όπου αναρρώνει και ο βασιλιάς Κάρολος.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Βρετανία, Ισαάκ Καριπίδης, είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύει η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά την σοβαρή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα και αυτό τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το ερμηνεύουν ως θετικό σημάδι για την εξέλιξη της υγείας της.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, ο σύζυγος της ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Οουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά θα περάσουν όλη την ερχόμενη εβδομάδα στην βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντριγχαμ καθώς στην Βρετανία ξεκινάει το λεγόμενο "half term", δηλαδή οι χειμερινές διακοπές μιας εβδομάδας των σχολείων.

Όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα τόσο η πριγκίπισσα Κέιτ όσο και ο πρίγκιπας Οουίλιαμ, άνω απ’ όλα είναι η σωστή ανατροφή των παιδιών τους και η συνοχή της οικογένειας τους.

Στην βασιλική εξοχική έπαυλη στο Σάντριγχαμ βρίσκεται και ο βασιλιάς Κάρολος ο οποίος συνεχίζει εκεί την θεραπεία για τον καρκίνο. Είναι πέρα από βέβαιο ότι όλοι τους θα συναντηθούν αυτές τις μέρες ενώ ο βασιλιάς μέσα στην εβδομάδα θα μεταβεί για λίγες ώρες στο Λονδίνο, όπου έχει προγραμματισμένες συναντήσεις.

Όπως αναφέρει η Dailymail, η Κέιτ Μίντλετον πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο μετά την επιτυχή προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά πριν από τρεις εβδομάδες.

«Η Κάθριν αναρρώνει καλά», αναφέρει η πηγή για να συνεχίσει: «Ανυπομονούσε να αλλάξει σκηνικό και θα μπορέσει να χαλαρώσει στο Νόρφολκ, ενώ τα παιδιά θα ξεσαλώνουν με τον Γουίλιαμ».

Στη μοναδική δήλωση του Παλατιού του Κένσινγκτον σχετικά με την υγεία της, ένας εκπρόσωπος δήλωσε στις 17 Ιανουαρίου ότι, «με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντα πριν από το Πάσχα».

Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της χειρουργικής επέμβασης, αλλά πηγές ενημέρωσαν ότι δεν επρόκειτο για καρκίνο.

