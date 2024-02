Life

Κάρολος - Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Το “ευχαριστώ” για τα μηνύματα του κόσμου (βίντεο)

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, παρέστη σε εκδηλώσεις, αναπληρώνοντας τον πατέρα του, που ξεκίνησε θεραπεία για τον καρκίνο.

Ένα «ευχαριστώ» για τα μηνύματα συμπαράστασης για τον Βασιλιά Κάρολο που ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο ήταν το πρώτο δημόσιο σχόλιο του γιου του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος παράλληλα ανησυχεί για την εξέλιξη της υγείας της συζύγου του, Κέτι Μίντλετον.

Κατά την άφιξή του σε γκαλά για το London Air Ambulance Service στο Λονδίνο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του βρετανικού θρόνου αρκέστηκε να δηλώσει «Εκτιμούμε πραγματικά τα ευγενικά μηνύματα όλων. Σας ευχαριστούμε».

Prince William arriving at tonight’s London Air Ambulance gala said “We really appreciate everyone’s kindness” pic.twitter.com/qu5iQreGxI — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) February 7, 2024

Σήμερα Τετάρτη ο Γουίλιαμ παρέστη σε εκδηλώσεις αναπληρώνοντας τον πατέρα του που, με εντολή των γιατρών, αποσύρθηκε από τις δημόσιες εμφανίσεις, αν και θα συνεχίσει να εργάζεται από την κατοικία του.

The Prince of Wales has returned to royal duties after his wife's abdominal operation and following the announcement of the King's cancer diagnosis.https://t.co/Ig4ZQJ3Vi4 pic.twitter.com/KUXAYfZZfp — Sky News (@SkyNews) February 7, 2024

Την Τρίτη, ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με τον Κάρολο, αφού έκανε ένα ταξίδι - "αστραπή" στην Βρετανία, από την Καλιφόρνια, όπου ζει με την Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.

Η συνάντηση κράτησε μόλις 45 λεπτά και ο Χάρι αναχώρησε σήμερα για τις ΗΠΑ.

