“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Η μητέρα του μιλά στον ΑΝΤ1 για τις δωρεές πολιτών (βίντεο)

Αγκαλιά με τον γιό της και ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τις κατηγορίες σε βάρος τους, η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Αγκαλιά με τον γιό της και ιδρυτή της Κοινωνικής Κουζίνας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τις κατηγορίες σε βάρος τους, η μητέρα του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου. Μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 η 80χρονη, αρνήθηκε ότι έχει καταχραστεί χρήματα της δομής και ζήτησε να σταματήσει η δημόσια διαπόμπευσή της.

Είναι η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση, μετά τις «σοκαριστικές» όπως χαρακτήρισε η ίδια κατηγορίες, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό». Βρίσκεται στην αγκαλιά του γιό της και ιδρυτή της Κοινωνικης Κουζίνας. Εκείνος, φορώντας ένα μαύρο φούτερ με ένα ιδιαίτερο μήνυμα στάμπα, κοιτώντας την κάμερα , χαρακτηρίζει την μητέρα του ηρωίδα, δεν κάνει καμία αναφορά στις δωρεές που φέρεται να βρέθηκαν σε προσωπικούς της λογαριασμούς, παρά μιλά για την πενιχρή σύνταξη που λαμβάνει, με την οποία – όπως λεέι – πρέπει να επιβιώσει.

Λίγο πριν κληθεί να καταθέσει – στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας - ό,τι γνωρίζει για την οικονομική διαχείριση της Κοινωνικής Κουζίνας , με επιστολή της στον ΑΝΤ1 η Παναγούλα Πολυχρονοπούλου υποστηρίζει ότι λοιδορείται και διαπομπέυεται αδίκως

«Στην ηλικία που ευρίσκομαι, δεν αντέχουν στην κριτική και λογική σκέψη ισχυρισμοί περί συμμετοχής μου σε τέτοιου είδους ενέργειες. Είναι αυτονόητο πως ουδεμία σχέση έχω ή θα μπορούσα να έχω με οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, είναι αυτονόητο πως είχα, έχω και εξακολουθώ να έχω απεριόριστη και τυφλή εμπιστοσύνη στον Κωνσταντίνο αφού γνωρίζω πολύ καλά πως όσα ακούγονται σε βάρος του δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την αλήθεια.





Ο δικηγόρος του Πολυχρονόπουλου, Λευτέρης Γαβουνέλης δήλωσε πως ο γιος της πράγματι χρησιμοποιούσε σε γνώση της μητερας της τον λογαριασμό της, γιατί ο ίδιος δεν είχε λογαριασμο , είχε κάρτα και την ειχε παραδώσει στον γιό της , γιατί του είχε εμπιστοσύνη

Η 80χρονη γυναίκα η οποία ελέγχεται για το αν έχει διαπράξει τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εκγληματκες δραστηριότητες, ΥΠΟΣΤηρίζει ότι ζει μόνο με τον μισθό της συτναξής της , δεν έχει καταχραστεί χρήματα της δομής, ενώ ενώ με αποκλειστική επιστολή της στον ΑΝΤ1 κάνει παράκληση να σταματήσουν να διαδίδονται φήμες και εικασίες για εκείνη και τον γιό της

«Στο τέλος της μακράς και επίπονης προσπάθειας ο Κωνσταντίνος θα βγει νικητής. Το καλό πάντα θα νικάει το κακό, το φως πάντα θα νικάει το σκοτάδι. Σεβαστείτε όμως την παράκληση μιας γυναίκας που έζησε έως τώρα έναν άμεμπτο βίο, μιας μάνας που παλεύει για την τιμή και την υπόληψη της ίδιας και την οικογένειάς της. Η κοινωνία των αξιών, η κοινωνία της δικαιοσύνης, η κοινωνία της ανθρωπιάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε φήμες, σε διαδόσεις, σε εικασίες. Αλίμονο στην κοινωνία που δικάζει, καταδικάζει και εκτελεί χωρίς δικαστική απόφαση» δήλωσε η 80χρονη μητέρα του.

Ο ιδρυτής τςη Κοινωνικης Κουζίνας κατηγορείται ότι μαζί με μέλη της οικογένειάς του και εθελοντές συγκρότησαν εγκληματική ομάδα, αποκομίζοντας περίπου 600.000 ευρώ.

