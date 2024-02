Life

Βασιλιάς Κάρολος: η ανησυχία για τη διάγνωση με καρκίνο και η εξωστρέφεια του Παλατιού (βίντεο)

Τι αναφέρει η επικοινωνιολόγος και πρώην συνεργάτιδα της βασιλικής οικογένειας, Ανδριανή Μανέττα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου, μετά την ανακοίνωση του Παλατιού ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, μίλησε το πρωί της Τετάρτης, η επικοινωνιολόγος και πρώην συνεργάτιδα της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας, Ανδριανή Μανέττα,

Όπως ανέφερε αρχικά η επικοινωνιολόγος, δεν γίνεται λόγος για διαδοχή ακόμη, “δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, αυτή τη στιγμή ο βασιλιάς Κάρολος διατηρεί το δικαίωμα του σε ό,τι αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή το δικαίωμά του της υπογραφής, ως βασιλιάς, αλλά και των προσωπικών συναντήσεων μέσα στο παλάτι. Από σήμερα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, θα τον εκπροσωπεί στις δημόσιες εμφανίσεις, από εχτές η πριγκίπισσα Άννα έχει αναλάβει αυξημένες αρμοδιότητες και πάλι στο όνομα του Βασιλιά”.

Σχετικά με το ότι δεν έχει ανακοινωθεί η μορφή καρκίνου που διαγνώστηκε ο βασιλιάς Κάρολος, αλλά και για την ανακοίνωση του Παλατιού για την υγεία του Βρετανού μονάρχη ανέφερε: “Σίγουρα είναι πρωτοφανής η εξωστρέφεια του Παλατιού όσον αφορά θέματα υγείας, βασιλικών μελών γενικότερα, γιατί είδαμε λίγες μόνο ημέρες πριν για την πριγκίπισσα Κέιτ”.

Όπως είπε οφείλουν να το κάνουν από τη στιγμή που αλλάζει η καθημερινότητα του μονάρχη και δεν πρόκειται για μια απλή επέμβαση ρουτίνας, δεν μπορούσαν να το κρύψουν.

Ο δεύτερος λόγος που σύμφωνα με την επικοινωνιολόγο ανακοινώθηκε από το Παλάτι, είναι ότι γενικά ο βασιλιάς Κάρολος ήθελε να γίνει μια αλλαγή όσον αφορά την επικοινωνία των εξετάσεων και των ζητημάτων υγείας, έτσι ώστε άνδρες αλλά και γυναίκες να εξετάζονται και να ελέγχονται.

Όπως ανέφερε η Ανδριανή Μανέττα, ο βρετανικός τύπος, σήμερα εστιάζει στην επίσκεψη του Χάρι και τη συνάντηση με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο αλλά και το ότι δεν συναντήθηκε ούτε αναμένεται να συναντηθεί με τον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

