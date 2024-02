Πολιτισμός

Φεστιβάλ Βερολίνου: Οι ελληνικές συμμετοχές στην 74η Berlinale

Το πρόγραμμα του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και οι ελληνικές συμμετοχές που διεκδικούν βραβεία.

Με το «Small Things Like These» του Ιρλανδού Τιμ Μίλαντς με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι σηκώνει αυλαία το 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 25 Φεβρουαρίου και συγκεντρώνει ενδιαφέρουσες arthouse επιλογές και indie «διαμαντάκια» που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Το ιστορικό δράμα, σε σενάριο του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Έντα Γουόλς, θα κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ σέλερ της Κλερ Κίγκαν («Μικρά πράγματα σαν κι αυτά») με θέμα τα «Πλυντήρια της Μαγδαληνής» στην Ιρλανδία, τα Άσυλα της Ντροπής που λειτουργούσαν από το 18ο αιώνα έως το 1996 από καθολικές καλόγριες και στέγαζαν «εκπεσούσες νεαρές γυναίκες» σε μία προσπάθεια να τις φέρουν στον «ίσιο δρόμο», σύμφωνα με τη σύνοψη. Σημειώνεται ότι η περσινή υποψήφια για Όσκαρ ταινία «The Quiet Girl» ήταν βασισμένη στη βραβευμένη νουβέλα «Foster» που κυκλοφόρησε η συγγραφέας το 2010.

Στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα της φετινής Μπερλινάλε, συναντάμε πολυβραβευμένους σκηνοθέτες, όπως τον βετεράνο Ολιβιέ Ασαγιάς με την κωμωδία δωματίου «Suspended Time», τον Μπρουνό Ντιμόν με το «The Empire»- μια παρωδία του «Πολέμου Των Άστρων» και πρωταγωνίστρια την Καμίλ Κοτέν, τη Ματί Ντιόπ με το ντοκιμαντέρ «Dahomey», τον Αμπντεραχμάν Σισακό με το «Black Tea» και τον Αλόνσο Ρουιζπαλάσιος με τις δύο Αργυρές Άρκτους που σκηνοθετεί την Ρούνεϊ Μάρα στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του με τίτλο, «La Cocina».

Αλλά και γνωστούς ηθοποιούς, όπως την Ιζαμπέλ Ιπέρ στο «A Traveler's Needs» του Χονγκ Σανγκσού, τη Νίνα Χος στο «Langue Etrangere» της Κλερ Μπερζέ, τους Σεμπάστιαν Σταν και Ρενάτε Ράινσβε που πρωταγωνιστούν στο θρίλερ «A Different Man» του 'Ααρον Σίμπεργκ, με τη Νορβηγίδα Ράινσβε να συμμετέχει, επίσης, στο sci-fi «Another End» του Πιέρο Μεσίνα μαζί με τους Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και Μπερενίς Μπεζό.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού που θα αποφασίσει για τα μεγάλα βραβεία της φετινής 74ης διοργάνωσης, είναι η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο, την οποία θα πλαισιώσουν: ο Γερμανός σκηνοθέτης Κρίστιαν Πέτζολντ, ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός Μπράντι Κορμπέτ, η σκηνοθέτιδα Ανν Χούι από το Χονγκ Κονγκ, ο Ισπανός σκηνοθέτης Άλμπερτ Σέρα, η Ιταλίδα ηθοποιός Τζάσμιν Τρίνκα και η Ουκρανή συγγραφέας Οξάνα Ζαμπούζκο. Τιμώμενα πρόσωπα θα είναι ο Γερμανός σκηνοθέτης Εντγαρ Ράις και ο Αμερικανός, Μάρτιν Σκορσέζε.

Οι ελληνικές συμμετοχές στη φετινή Μπερλινάλε

Μετά τις πολυβραβευμένες μικρού μήκους «Casus Belli», «Τίτλοι Τέλους» και «Third Kind» και με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, το «Interruption», να έχει κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στους «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Βενετίας το 2015, ο Γιώργος Ζώης ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη δεύτερη, το «Arcadia», στο διαγωνιστικό τμήμα «Encounters» του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Στην ταινία, ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη ενός παραθαλάσσιου τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα καταφτάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις και απροσδόκητους συνοδοιπόρους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε για πρώτη φορά μαζί τους Βαγγέλη Μουρίκη και Αγγελική Παπούλια, ενώ το καστ συμπληρώνουν η Έλενα Τοπαλίδου, ο Νικόλας Παπαγιάννης, ο Βαγγέλης Ευαγγελινός, καθώς και μια σειρά από άλλους καταξιωμένους ηθοποιούς της μεγάλης οθόνης. Πρόκειται για ελληνοβουλγαρική συμπαραγωγή, η οποία από ελληνικής πλευράς υπογράφεται από την Αντιγόνη Ρώτα και τον Στέλιο Κοτιώνη (Foss Production), αλλά και τη Μαρία Δρανδάκη (Homemade Films). Το σενάριο είναι του Γιώργου Ζώη και της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, η διεύθυνση φωτογραφίας του Κωνσταντίνου Κουκουλιού, το μοντάζ του Γιάννη Χαλκιαδάκη, η μουσική του Petar Dundakov, τα σκηνικά της Ελεάνας Βαρδαρά και τα κοστούμια της Βασιλείας Ροζάνα.

Στο πρόγραμμα Special Screenings του Φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα το 14ωρο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Αθυρίδη, «exergue - on documenta 14», η θεματική του οποίου αφορά την έκθεση documenta 14, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στο Κάσελ το 2017, και τον εμπνευστή της Άνταμ Σίμτσικ.

Ακόμη, για πρώτη φορά στη δεκάχρονη ιστορία του τμήματος Berlinale Series Market της Αγοράς του Φεστιβάλ Βερολίνου, μέρος της οποίας είναι το Co-Pro Series, επιλέγεται να συμμετάσχει ελληνική σειρά. To «Τhe Coroner's Assistant» της Ελίνας Ψύκου με παραγωγό την Φένια Κοσοβίτσα (Blonde) αρθρώνεται σε έξι επεισόδια βασισμένα στο μυθιστόρημα «Ο ιατροδικαστής» του Βασίλη Βασιλικού. Πρόκειται για πολιτικό θρίλερ με φόντο την Ελλάδα της δεκαετίας του 1970. Οι προσπάθειες παραγόντων της χούντας των συνταγματαρχών να συγκαλύψουν μια γυναικοκτονία εκκινεί την πλοκή.

«Η συμμετοχή του The Coroner's Assistant στην Αγορά της Berlinale αναδεικνύει τις δυνατότητες του εγχώριου οπτικοακουστικού τομέα να αναπτυχθεί με εξωστρέφεια στον διεθνή ορίζοντα πατώντας σε στέρεη βάση, στην οποία μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά το ταλέντο και η κινηματογραφική εμπειρία των Ελληνίδων και των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών» αναφέρει σε ανακοίνωσή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Το ΕΚΚ, προσφάτως, ακολουθώντας το παράδειγμα των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών κέντρων και θεσμών, δημιούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρηματοδοτικό πρόγραμμα development σειρών εντάσσοντάς το στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματά του για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.