Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Χαβιέρ Μιλέι

Στο Βατικανό βρέθηκε ο Πρόεδρος της Αργεντινής, χαιρετίζοντας τον συμπατριώτη του, Ποντίφικα.

Ο πάπας Φραγκίσκος συνάντησε σήμερα τον συμπατριώτη του και υπερφιλελεύθερο πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, μέχρι πρότινος σφοδρό επικριτή του, κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Βατικανό, την παραμονή μιας επίσημης συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών.

Ενώπιον εκατοντάδων πιστών, ο Φραγκίσκος πρωτοστάτησε σε μια τελετή αγιοποίησης στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου για την Αργεντινή Μαρία Αντονία ντε Παζ ι Φιγκερόα, γνωστή ως "Mama Antula", μια γυναίκα που έζησε τον 18ο αιώνα και απαρνήθηκε τα πλούτη της οικογένειάς της για να επικεντρωθεί στο φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό της έργο.

Ο Μιλέι κάθισε στην πρώτη σειρά για να παρακολουθήσει τη λειτουργία και στο τέλος συνομίλησε για λίγο με τον πάπα, αντήλλαξαν χειραψίες και αγκαλιάστηκαν. Ο Αργεντίνος πρόεδρος αναμένεται να έχει ιδιωτική ακρόαση αύριο με τον ποντίφικα.

Η τελετή έλαβε χώρα την ώρα που η Αργεντινή βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη οικονομική κρίση εδώ και δεκαετίες, με τον πληθωρισμό στο 200% και πλέον και τον νεοαφιχθέντα στην εξουσία Μιλέι να βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο ενός μεγάλου σχεδίου μεταρρυθμίσεων.

Προτού θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, ο Μιλέι είχε προσβάλει τον Φραγκίσκο με πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς, ωστόσο έχει ρίξει τους τόνους από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο.

Ο πάπας «είναι ο σημαντικότερος Αργεντίνος στην ιστορία» δήλωσε χθες στο Radio Mitre ο επικεφαλής του κράτους της Αργεντινής.

Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο Χαβιέρ Μιλέι είπε πως ανυπομονεί για «έναν πολύ εποικοδομητικό διάλογο» με τον Φραγκίσκο και ελπίζει ότι η υγεία του 87χρονου ποντίφικα θα είναι επαρκώς καλή για να ταξιδέψει στην Αργεντινή.

