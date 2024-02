Αθλητικά

ΠΑΣ Λαμίας - Αστέρας Τρίπολης: νίκη με ανατροπή για τους Ρουμελιώτες

Φαβορί για την είσοδο στα πλέι οφ η Λαμία, μετά τη νίκη της επί του Αστέρα Τρίπολης.

Η Λαμία αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι της έκτης θέσης και της εισόδου στα πλέι οφ, επικρατώντας (με ανατροπή) 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο «Αθανάσιος Διάκος» και αφήνοντας τους Αρκάδες τέσσερις βαθμούς πίσω, ενώ ταυτόχρονα οι νικητές πλησίασαν τον (πέμπτο) Άρη στο -2.

Ο αγώνας ξεκίνησε με καλό ρυθμό και μια μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 3ο λεπτό, όταν το φάουλ του Καρλίτος κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γραμματικάκη.

Οι φιλοξενούμενοι, από την πλευρά τους, έψαχναν τους χώρους και τους βρήκαν στο 11΄, όταν έφυγαν σε ταχύτατη αντεπίθεση εκδηλωμένη από την αριστερή πλευρά με τον Μπαρτόλο, ο οποίος έβγαλε τον Καλτσά σε άδεια εστία για το 0-1.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν επίσης πρωταγωνιστής σε μια εκπληκτική διπλή ευκαιρία στο 32΄, όταν η κεφαλιά του αποκρούστηκε από τον Κοσέλεφ, με τον Μολδαβό τερματοφύλακα να σταματά και την κεφαλιά του Καλτσά στην εξέλιξη της φάσης.

Ο Αστέρας έμεινε με 10 παίκτες στο 36΄ καθώς ο Γκαρσία αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες. Εκ των πραγμάτων οι Αρκάδες αναγκάστηκαν να δώσουν μέτρα για να προφυλάξουν τα κεκτημένα.

Η αντίστασή τους κράτησε ως το 68ο λεπτό, δηλαδή ως το σημείο που ο Καρλίτος με φοβερό σουτ έγραψε το 1-1. Στο 78΄ ο Αστέρας έχασε απίστευτη ευκαιρία να προηγηθεί, όταν ο Κοσέλεφ απέκρουσε το πέναλτι του Μιριτέλο, που είχε καταλογιστεί δυο λεπτά νωρίτερα για φάουλ του Σίντκλεϊ στον Αργεντινό.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (79΄) κέρδισε πέναλτι ο Καρλίτος από τον Καστάνιο, με τον Ισπανό να σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι και να χαρίζει την πολύτιμη νίκη στην ομάδα του.



ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτρος Τσαγκαράκης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 36΄ Γκαρσία (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κ. Παπαδόπουλος - Γκαρσία, Άλβαρες

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ (46΄ Σίντκλεϊ), Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σιμόν, Νούνιες, Τζανδάρης, Μαρτίνεθ (57΄ Τόσιτς), Στάνκο (46΄ Σλίβκα), Τσιλούλης (84΄ Κορνέζος), Καρλίτος (84΄ Μάλτσι)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Γκαρσία, Χουχούμης (82΄ Μάντζης), Αλάγκμπε (82΄ Γκος), Γιαμπλόνσκι (67΄ Βαλιέντε), Μπαρτόλο (67΄ Ζουγλής), Κρεσπί (40΄ Άλβαρες), Καλτσάς, Μιριτέλο

