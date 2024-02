Οικονομία

POS: “Τσουχτερά” πρόστιμα για ασύνδετες ταμειακές

Τις τελευταίες ημέρες του μήνα, θα φανεί αν θα μπορέσει ρεαλιστικά να διατηρήσει την προθεσμία για την σύνδεση των ταμειακών μηχανών ή θα προκύψει παράταση.

Αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πίεση στην αγορά, ώστε να μη χαθεί από χέρι η προθεσμία διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS, εμφανίζεται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος παρά τις χαμηλές ταχύτητες διασύνδεσης και τα αντικειμενικά προβλήματα του εγχειρήματος δεν θέλει να ακούει ούτε κουβέντα για παράταση. Τις τελευταίες ημέρες του μήνα, θα φανεί αν θα μπορέσει ρεαλιστικά να διατηρήσει την προθεσμία ή θα προκύψει παράταση.

Επί του παρόντος πάντως, η γραμμή είναι σκληρή, οι συσκέψεις παρακολούθησης των εξελίξεων καθημερινές και εντός των ημερών έρχεται στη Βουλή τροπολογία, που επεξεργάζεται ο Χάρης Θεοχάρης, με βαριές κυρώσεις για τους παρόχους ταμειακών μηχανών και τερματικών POS, αν δεν αναβαθμίσουν έως τις 29 Φεβρουαρίου τα λογισμικά τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το πρόστιμο θα ξεκινά από 200.000 ευρώ και θα κλιμακώνεται σε 300.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ενώ ρητά προβλέπεται η υποχρέωση απόσυρσης ταμειακών μηχανών και POS που δεν πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές από την αγορά.



Σήμερα, μεταξύ των 35 παρόχων POS υπάρχουν πολλοί που έχουν προχωρήσει το έργο της αναβάθμισης και πολλοί οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Για να τρέξουν όλοι, έρχεται η απειλή τσουχτερών προστίμων, ενώ σε αντιδιαστολή με κάποιες αρχικές πληροφορίες για διοικητικές κυρώσεις που θα έφταναν μέχρι και την αφαίρεση αδείας, τώρα δεν επιβεβαιώνονται.

Η δεύτερη «καμπάνα» έρχεται να χτυπήσει για όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δεν διασυνδέσουν ταμειακές μηχανές και POS εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι 35 νέοι κλάδοι έχουν περιθώριο έως τις 29 Φεβρουαρίου να προμηθευτούν τα POS και με βάση την τελευταία παράταση, δεν θα έχουν πρόστιμο 1.500 ευρώ και τον Μάρτιο. Οι κλάδοι στους οποίους υπάρχει ήδη υποχρέωση χρήσης POS, αν δεν τα διασυνδέσουν με βάση τις τρέχουσες προθεσμίες έως τις 29 Φεβρουαρίου, από την 1η Μαρτίου θα έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχουν οριστεί στις 10.000 ευρώ.

Προ ημερών, το ΥΠΕΘΟ διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην υλοποίηση της εμβληματικής αυτής μεταρρύθμισης, καθώς πέραν του ότι συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αποτελεί και έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και η μη υλοποίησή του θα οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, ήδη η πρόοδος είναι σημαντική, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 θεσπίστηκε το Μητρώο POS και ολοκληρώθηκε η πρώτη διαβίβαση στοιχείων από τους παρόχους. Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκαν όλες οι σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία διασύνδεσης.

Τον Νοέμβριο έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Μητρώο POS (1.032.000 POS είναι καταγεγραμμένα), που αφορά ενεργά POS έως και τις 30/09/2023, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου οι πάροχοι είχαν το χρονικό περιθώριο να συμμορφωθούν με τους κανόνες του νέου πλαισίου δήλωσης και λειτουργίας τόσο των ενσύρματων όσο και των ασύρματων POS.

Πηγή: euro2day.gr

