ΕΚΠΑ - Εξεταστική: “Ο Αντιπρύτανης έδωσε εντολή να κλείσει ο server... για μια ώρα”

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις από μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στον ΑΝΤ1, για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο, καθυστέρηση της εξεταστικής και μία απόλυση.

Για «ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου»,έκανε λόγο ο Παντελής Βαϊνάς, μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΑΔΕΔ, αναφερόμενος στο «ρίξιμο» του server στο ΕΚΠΑ , μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Όπως υποστήριξε επρόκειτο για μία συμβολική κίνηση, η οποία είχε την έγκριση του αντιπρύτανη. «Ζητήσαμε συμβολικά να γίνει διακοπή του server, το ζητήσαμε από τον αντιπρύτανη και έδωσε την έγκρισή του», είπε σχετικά ο συνδικαλιστής.

Ο ίδιος τόνισε πως πρόκειται για δείγμα υποστήριξη στον αγώνα των φοιτητών και αμφέβαλλε πως θα υπάρξουν «ποτέ μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια».

Τέλος, μιλώντας για την απόλυση του διοικητικού υπαλλήλου, είπε πως, «απολύθηκε ο αδύναμος κρίκος, ένας συνδικαλιστής με 19 χρόνια στη δουλειά».





