Κοινωνία

ΕΚΠΑ – Αντιπρύτανης: Παράνομη ενέργεια η διακοπή λειτουργίας του server

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευστάθιος Σταθόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αντιπαράθεση.

-

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ απαντώντας σε όσα του καταλογίζονται πως ο server «έπεσε» με την έγκρισή του.

Προειδοποιώντας εκ νέου ότι, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά όσων ισχυρίζονται τα παραπάνω, ο Ευστάθιος Σταθόπουλος είπε πως, ο ίδιος μίλησε μόνο με τον προϊστάμενο και του είπε, «να τους μεταφέρει πως αυτό είναι δολιοφθορά».

Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 ο Παντελής Βαϊνάς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ είπε πως, «ζητήσαμε συμβολικά να γίνει διακοπή του server, το ζητήσαμε από τον αντιπρύτανη και έδωσε την έγκρισή του».

Αυτό «δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», απάντησε ο αντιπρύτανης, ο οποίος σημειωτέον είναι ο υπεύθυνος για την ΕΔΕ που γίνεται για το «ρίξιμο» του server, για το οποίο έχει ήδη απολυθεί ένας υπάλληλος.

Ως προς τις συνέπειες, ο Ε.Σταθόπουλος είπε ότι, «η διακοπή ήταν για περίπου μία ώρα, αλλά κάποιες εξετάσεις αναβλήθηκαν. Στη συνέχεια όλες οι εξετάσεις έγιναν κανονικά».

Κάποια από αυτά τα μαθήματα έχουν ήδη εξεταστεί, ενώ για τα υπόλοιπα επαναπροσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εξέτασης.

Ερωτηθείς αν τεθεί εκ νέου ζήτημα διακοπής λειτουργίας του server, για τη μη πραγματοποίηση των εξετάσεων, είπε ότι, «δεν τίθεται ζήτημα να ζητήσουν κάτι και να μπούμε σε διαπραγμάτευση. Είναι παράνομη ενέργεια, είναι σοβαρό».

«Από ό,τι βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα δισταγμό», σχολίασε για τη διακοπή του server και κατέληξε πως, «αυτό που έχει σημασία είναι ότι, οι εξετάσεις γίνονται κανονικά και τα παιδιά δεν θα χάσουν την εξεταστική τους».





Ειδήσεις σήμερα:

Super Bowl - Κάνσας: Φονικό στους εορτασμούς για το πρωτάθλημα (βίντεο)

Ρουβίκωνας - Λίνα Κλείτου: Διαμαρτυρία στο σπίτι της δημοσιογράφου (εικόνες)

Κυνηγός πυροβόλησε τον ξάδερφό του