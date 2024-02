Πολιτική

Τέμπη: Η Καρυστιανού, η “εξομολόγηση καρδιάς” στην Ευρωβουλή και η “υπόκλιση” στα θύματα (βίντεο)

Αίσθηση σε όλη την Ευρώπη προκάλεσε η ομιλία της μητέρας ενός από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας και Προέδρου της Επιτροπής "Τέμπη 2023»,", στο Ευρωκοινοβούλιο.

Συγκλόνισε η Μαρία Καρυστιανού, η γυναίκα που έχασε την κόρη της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου έγινε εκδήλωση με θέμα, «Τέμπη: Εκτροχιασμός του Κράτους Δικαίου», την οποία διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης και στην οποία παρών ήταν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας και η πρόεδρος της Επιτροπής «Τέμπη 2023» ρώτησε τους ευρωβουλευτές «αν θα έμπαιναν στο τρένο στην Ελλάδα», υπογραμμίζοντας τις δηλώσεις των υπουργών πριν και μετά την τραγωδία.

«Ήρθαμε για να μιλήσουμε για την αξία της ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είμαστε η φωνή των παιδιών μας. Είναι σαν να ακούτε τη φωνή της κόρης μου», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν μιλώ κομματικά, δεν έχω κάποιο όφελος. Θα έδινα τα πάντα, ώστε να μην ήμουν εδώ για να μιλήσω για όλα αυτά. Παραμένω περήφανη για τους προγόνους μου, αλλά και για όλους τους Έλληνες που η ψυχή τους σήμερα είναι εδώ. Μιλάω ως ενεργός πολίτης, διότι μας ενδιαφέρει να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σκότωσαν τα παιδιά μας. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε ένα Κράτος Δικαίου και η κατάργηση της πολιτικής ασυλίας. Μας ενδιαφέρει η αδέσμευτη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Μας ενδιαφέρει η ελευθερία του Τύπου, ώστε να βγαίνουν όλα στα φως. Προσπάθησαν να συγκαλύψουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία στα Τέμπη. Φτιάξαμε ένα ψήφισμα μόνοι μας, ώστε να καταργηθεί η ασυλία των πολιτικών όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες».

Αναφορά έκανε και στην κατάθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, λέγοντας πως, «κατέθεσε αθώος σε ένα έγκλημα που όλα τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο.

Ο πρώην υπουργός γνωρίζει καλά ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον. Τόλμησε να αναφερθεί σε εμάς, λέγοντας ότι ο πόνος μας θα έπρεπε να είναι βουβός, ώστε να ακούγεται μόνο η δική του φωνή. Κ. Καραμανλή, ακούγοντας σας, σκέφτηκα τι λυπηρό οι νομοθέτες δεν μερίμνησαν για ανθρώπους σαν εσάς δεν μπόρεσαν να φανταστούν το μέγεθος της αναξιοπρέπειας για ανθρώπους σαν κι εσάς. Πλέον είστε μια μειοψηφία, εσείς και οι υποστηρικτές σας. Η κοινωνία οραματίζεται τη δικαιοσύνη και την ταφή όσων εκπροσωπείτε».





Και συνέχισε: «Απευθύνομαι σε όλες τις μητέρες και τους γονείς του κόσμου, πιθανότατα πολλοί γνωρίζετε για τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες αλλά δυστυχώς δεν είμαστε θεατές μιας παράστασης, αλλά το ζούμε κανονικά. Πολλά ιδανικά και αρχές γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική κοινωνία. Ο κανόνας λέει να βοηθάμε τα κράτη το ένα το άλλο. Αυτά που θα ακουστούν μπορεί να σας φανούν απίστευτα αλλά είναι πραγματικά, πως θα μπορούνε να είναι άλλωστε, κάτι διαφορετικό, είμαστε οι συγγενείς των 57 νεκρών. Δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα κρατικό έγκλημα, με θέσεις που δεν αγγίζονται».

Μιλώντας για την πραγματογννωμοσύνη που συντάχθηκε για την υπόθεση, ανέφερε πως, συντάχθηκε μέσα σε γραφεία, χωρίς να γίνει αυτοψία, ενώ μιλώντας για το μπάζωμα του χωραφιού όπου συγκρούστηκαν τα τρένα, έκανε λόγο για το «πιο γρήγορο έργο της ελληνικής κυβέρνησης».

«Η ταχύτερη διαδικασία στην Ελλάδα, βρέθηκαν 620.000 ευρώ κι έγινε το θαύμα. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο από τον Έλληνα εισαγγελέα, όπου μπαίνουν οι περισσότερες υποθέσεις που αφορούν πολιτικούς. Ακούγαμε από τους υπουργούς τα τελευταία 8 χρόνια να μιλούν για τεράστια κονδύλια που αφορούν την αναβάθμιση του συρμού. Το στηρίξαμε απόλυτα, ακόμη και με τη ζωή μας… Πού να φανταστούμε τον κίνδυνο που διατρέχαμε εμείς για τα παιδιά μας κάθε φορά. Οι μηχανοδηγοί που γνώριζαν, έστελναν υπομνήματα, όχι πως άλλαζε και κάτι. Φανταστείτε να είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν, γνωρίζοντας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκοτωθούν. Ακόμη η ανώτατη ποινή φαντάζει άδικη», σημείωσε.

Η ομιλία της κας Καρυστιανού, παρουσία συγγενών θυμάτων, προκάλεσαν συγκίνηση στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίοι τη χειροκρότησαν όρθιοι μόλις ολοκλήρωσε.

Κασσελάκης: Ήρωες που παλεύουν για τη δημοκρατία στην πατρίδα μας οι γονείς των Τεμπών

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης σημείωσε αναφερόμενος στους συγγενείς των θυμάτων που συμμετείχαν στην εκδήλωση, την Μαρία Καρυστιανού και τον Παύλο Ασλανίδη ότι «είναι ήρωες που παλεύουν για τη δημοκρατία στην πατρίδα μας». Παράλληλα, στην ομιλία του στην εκδήλωση, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε ότι «οι οικογένειες των θυμάτων αναφέρθηκαν στην παράλογη προστασία που υπάρχει για τους βουλευτές στην Ελλάδα σχετικά με την ασυλία τους έναντι ποινικής δίωξης. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν πολίτες στην Ελλάδα που δεν είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και προσέθεσε ότι «σήμερα το πρωί είπα πολύ ξεκάθαρα σε μια δήλωση που έκανα ότι, εάν ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί την κυβέρνηση της χώρας μας, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να καταργήσουμε όλες τις προστασίες και ασυλίες, που συνταγματικά απολαμβάνουν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου μας χωρίς κανένα λόγο. Είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα κοινής λογικής. Είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης για να είμαστε όλοι ισότιμοι πολίτες σύμφωνα με το Σύνταγμα».

Ο Κώστας Αρβανίτης αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα επισημαίνοντας ότι «δεν καταδικάζει τη χώρα, καταδικάζει μία κυβέρνηση όπως καταδικάσαμε την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Μάλτας».

