Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 18 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

-

Σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Λέοντος πάπα Ρώμης (†461),

Θωμά Α` και Ιωάννου, πατριαρχών Κων/πόλεως.

Αγαπητού επισκόπου Σινάου του ομολογητού και θαυματουργού (†δ΄αι.).

Μαρτύρων Αγρίππα, Βικτωρίνου, Δωροθέου και Θεοδούλου

Λέοντος και Παρηγορίου των εν Πατάροις και Πιουλίου.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Αγαπητός και Λέων

Ο βίος του Αγίου Λέοντος

O άγιος Λέων υπήρξε από τούς μεγαλύτερους υπερασπιστές και υπεμάχους της ορθόδοξης πίστης. Έζησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Μαρκιανού. Διακρινόταν για την μεγάλη θεολογική του κατάρτιση, το ήθος του χαρακτήρα του και την αγνότητα του βίου του. Διετέλεσε επίσκοπος της πρεσβυτέρας Ρώμης. Σημαντικότατη ήταν η συμβολή του στις εργασίες της Δ` Οικουμενικής Συνόδου, όταν απέστειλε τέσσερις αντιπροσώπους, καθώς και επιστολή στην οποία με πλήρη ακρίβεια στηριζόμενος στην αποστολική παράδοση, καθόρισε τις δύο φύσεις του Χριστού. Η θεολογική του επέμβαση βοήθησε στη διεξαγωγή των συζητήσεων και στη συγγραφή των τελικών όρων της Συνόδου. Παράλληλα υπήρξε και συγγραφεύς πολυγραφότατος. Σήμερα, σώζονται αρκετές επιστολές, γραμμένες με γλαφυρότητα αλλά και δύναμη λόγου. Εκοιμήθη οσιακά σε βαθύτατο γήρας.

Ο βίος του Αγίου Αγαπητού

O άγιος Αγαπητός γεννήθηκε στη Καππαδοκία και σε νεαρή ηλικία εισήλθε σε κάποιο μοναστήρι της περιοχής. Επί βασιλείας Λικινίου στρατεύθηκε και όταν καταδιώχθηκαν οι Χριστιανοί υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Επειδή όμως θεράπευσε κάποιο δαιμονισμένο μέλος συγγενικής οικογένειας του Μεγ. Κωνσταντίνου, ο Αγαπητός κατόρθωσε να απαλλαγεί από το στρατό και να επιδοθεί στη μελέτη και διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου. Όταν ο επίσκοπος Σινάου, πληροφορήθηκε την αρετή του τον χειροτόνησε ιερέα. Μετά το θάνατο του επισκόπου ο λαός και ο κλήρος εξέλεξαν ως διάδοχό του, τον Αγαπητό. Εργαζόμενος για τη σωτηρία του ποιμνίου του εκοιμήθη οσιακά.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Εξάρχεια: “Βροχή” από μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Λωρίδα της Γάζας: δεκάδες νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς