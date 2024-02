Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργιάδης: Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείου θα είναι σύντομα προσβάσιμη στους πολίτες

Το πρωί της Δευτέρας θα παρουσιαστεί το πλαίσιο λειτουργείας των απογευματινών ιατρείων. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στο θέμα της επιβάρυνσης των φαρμάκων και της ρύθμισης που έφερε με την οποία μπαίνει θα μπει «κόφτης» έτσι ώστε οι πολίτες να μην επιβαρύνονται με περισσότερα από συνολικά 3 ευρώ, ανεξαρτήτως της τιμής των γενοσήμων.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το πρωί της Δευτέρας θα δοθεί συνέντευξη Τύπου στις 10:30 όπου θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο της λειτουργείας των απογευματινών χειρουργείων.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείου, χαρακτηρίζοντας την ως «την πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία προωθεί» και διαβεβαιώνοντας πως περίπου σε 2 μήνες θα είναι πλήρως προσβάσιμη στους πολίτες και μέσω αυτής θα μπορούν να έχουν εικόνα για κάθε κλινική ξεχωριστά και τον μέσο χρόνο αναμονής για χειρουργείο.

Κληθείς να σχολιάσει της επιφυλάξεις των γιατρών για τη λειτουργεία των απογευματινών χειρουργείων λόγω ελλείψεων πρωτίστως σε προσωπικό, είπε ότι «οι ελλείψεις είναι υπαρκτές, αλλά όχι οριζόντιες. Κατά συνέπεια τα απογευματινά χειρουργεία θα ξεκινήσουν αρχικά τη λειτουργεία τους εκεί που υπάρχει η δυνατότητα».

Παράλληλα ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν προσκλήσεις πρόσληψης για περίπου 1.600 γιατρούς και 3.000 νοσηλευτές.

Σε ότι αφορά τις αμοιβές των γιατρών στο Δημόσιο, παραδέχθηκε ότι μπορεί να είναι χαμηλές σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέας ή το εξωτερικό, αλλά επεσήμανε ότι από την αρχή του χρόνου δόθηκαν αυξήσεις 20% στις αμοιβές για τις εφημερίες τους.

Τέλος κληθείς να σχολιάσει το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους αγρότες, τόνισε ότι «η Κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αντιδικήσει με τον αγροτικό κόσμο» και συμπλήρωσε ότι τα αιτήματα τους είναι δικαιολογημένα, αλλά θα πρέπει «να προσέξουν ώστε οι κινητοποιήσεις τους να μη στραφούν κατά του κοινωνικού συνόλου κι αυτό να στραφεί εναντίον τους, ενώ τώρα είναι υπέρ τους».

