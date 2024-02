Κοινωνία

Μάνδρα: Φωτιά κοντά σε βενζινάδικο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα καθώς η φωτιά ήταν δίπλα σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τη μια και μισή τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς φορτηγά οχήματα που βρίσκονταν πλησίον πρατηρίου υγρών καυσίμων τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Μάνδρα Αττικής αφού άγνωστοι δράστες τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στο 3ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής οδού Ελευσίνας – Θηβών.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στο βενζινάδικο.

Στο σημείο έφθασε και το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να διεξάγει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Τελικά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής..

Από την φωτιά κάηκαν ολοσχερώς τα δύο βυτιοφόρα, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο για λίγη ώρα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

