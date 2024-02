Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Μπαράζ Navtex στο Αιγαίο

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, η Τουρκία επαναφέρει την τακτική των αντι-NAVTEX για τις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο.

Παρά το γεγονός ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Άγκυρα κρατά χαμηλούς τόνους, στο πλαίσιο διατήρησης του βελτιωμένου κλίματος μεταξύ των δύο χωρών, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX και αντι-ΝΟΤΑΜ, σχετικά με προγραμματισμένες δραστηριότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο.

Ο Υδρογραφικός Σταθμός Αττάλειας εξέπεμψε την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου αντι-NAVTEX στην οποία επισημαίνεται, πως η περιοχή που έχει δεσμευτεί για τη τη διεξαγωγή εκπαίδευσης με την επωνυμία «Τρίαινα», για μια δηλαδή αεροναυτική άσκηση, εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Τουρκίας. Πρόκειται για θαλάσσια περιοχή κοντά στη Ρόδο και Κάσο, όπως βλέπουμε, ανατολικά της Κρήτης.

Η Τουρκία ωστόσο αντέδρασε και στην ελληνική ΝΟΤΑΜ που δεσμεύει τη περιοχή ανάμεσα σε Λήμνο, Άη Στράτη, Ψαρά και Λέσβο για αεροναυτική άσκηση, από σήμερα μέχρι και τη Πέμπτη, εκδίδοντας αντι-ΝΟΤΑΜ, με την οποία υποστηρίζει πως τα νησιά αυτά βρίσκονται υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Μία άλλη αντι-ΝΑVTEX, επισημαίνει πως τα περισσότερα νησιά του ανατολικού αιγαίου όπως η Λήμνος, Λέσβος και το Καστελόριζο διέπονται επίσης από το ίδιο καθεστώς αποστρατιοτικοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν πως η Τουρκική - πάγια αυτή πρακτική – παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και επισημαίνουν μάλιστα, πως θα ακολουθήσει επίσημη απάντηση της Ελλάδας στον IMO, τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, όπου θα εξηγούν οι ελληνικές αρχές πως η Τουρκία χρησιμοποιεί καταχρηστικά και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, τους υδρογραφικούς σταθμούς, οι οποίοι υφίστανται για να προστατεύουν τους ναυτιλλομένους, και όχι για να περνούν πολιτικές θέσεις, σημειώνουν οι πηγές μας.





