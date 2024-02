Κόσμος

Ολλανδία: Κατάρρευση γέφυρας με νεκρούς και τραυματίες

Το δυστύχημα συνέβη όταν εργάτες σήκωναν τα τόξα της υπό κατασκευή γέφυρας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Ολλανδία, όταν κατέρρευσε τμήμα μιας υπό κατασκευή γέφυρας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σημειώθηκε ένα εργατικό δυστύχημα κατά την κατασκευή μιας γέφυρας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν», ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης στην πλατφόρμα Χ.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια του δυστυχήματος που σημειώθηκε σε ένα κανάλι του Λόχεμ.

Μια δημοσιογράφος της τοπικής εφημερίδας De Stentor, που ήταν παρούσα στο σημείο, είπε ότι οι εργάτες σήκωναν τα τόξα της γέφυρας όταν η κατασκευή κατέρρευσε. «Ξαφνικά, ακούστηκε ένας τεράστιος θόρυβος. Ολόκληρο το τόξο άρχισε να πάλλεται. Μετά, έπεσε. Είδαμε δύο εργάτες να πέφτουν», είπε.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας της Ολλανδίας, την οποία επικαλείται το πρακτορείο ANP, τμήματα της γέφυρας έπεσαν πάνω σε δύο άτομα. Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, φαίνονται ελικόπτερα να πετούν πάνω από το σημείο και ασθενοφόρα να καταφθάνουν στην περιοχή.

Στην περιοχή είχαν συγκεντρωθεί και πολλοί κάτοικοι για να δουν την πρόοδο των εργασιών και είδαν το δυστύχημα, αφού είχε ανακοινωθεί ότι η συναρμολόγηση της γέφυρας θα ξεκινούσε σήμερα. Ορισμένοι πήγαν ειδικά για να παρακολουθήσουν την τελευταία φάση του έργου.

