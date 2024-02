Παράξενα

Γκίνες: Ο Μπόμπι έχασε τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο

Για ποιον λόγο τα ρεκόρ Γκίνες ακύρωσαν το ρεκόρ του Μπόμπι.

Ο Μπόμπι, που μόλις πέρσι ανακηρύχθηκε ο μακροβιότερος σκύλος όλων των εποχών, έχασε τον τίτλο του λόγω έλλειψης «επαρκών στοιχείων» που θα αποδείκνυαν την ηλικία του, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ρεκόρ Γκίνες.

Αφού ξεκίνησαν ενδελεχή έρευνα πριν από έναν μήνα, τα Γκίνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν διέθεταν «τις αναγκαίες αποδείξεις» για να ανακηρύξουν τον Μπόμπι «μαθουσάλα των σκύλων».

Τον Φεβρουάριο του 2023 ο Μπόμπι είχε ανακηρυχθεί ο γηραιότερος εν ζωή σκύλος στον κόσμο και ο γηραιότερος όλων των εποχών. Πέθανε τον Οκτώβριο, σε ηλικία 31 ετών και 165 ημερών. Ήταν ράτσας ραφέιρο, το προσδόκιμο ζωής της οποίας κυμαίνεται μεταξύ 12-14 ετών και ζούσε σε ένα χωριουδάκι της Πορτογαλίας, το Κονκέιρος, σε ένα σπίτι περιτριγυρισμένος από γάτες.

Πολλοί κτηνίατροι και ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για την πραγματική ηλικία του σκύλου και τα Ρεκόρ Γκίνες του αφαίρεσαν πριν από έναν μήνα τους τίτλους του, μέχρι να ολοκληρώσουν την έρευνά τους.

Ο ιδιοκτήτης του Μπόμπι, ο Λεονέλ Κόστα, εξακολουθεί να λέει ότι «οι υποψίες αυτές είναι αβάσιμες».

Η εξακρίβωση της ηλικίας του σκύλου είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού στη βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών για τα Ζώα Συντροφιάς δεν υπάρχουν στοιχεία για τα ζώα που γεννήθηκαν πριν από το 2008. Για τον λόγο αυτό τα Γκίνες διευκρίνισαν ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ποιος κατέχει σήμερα το ρεκόρ αυτό».

