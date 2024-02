Αθλητικά

Παγκόσμιο Στίβου – Γλασκώβη: Ο Τσιάμης στην ελληνική αποστολή

Από 9 αθλητές τελικά θα αποτελείται η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Δείτε τους αθλητές μας που θα αγωνιστούν στην Γλασκώβη.

-

Μπορεί οι δηλώσεις συμμετοχής για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γλασκώβης να έκλεισαν τα μεσάνυχτα της 22ας Φεβρουαρίου όμως το βράδυ της Παρασκευής (23/2) υπήρξε μια ευχάριστη εξέλιξη για την ελληνική ομάδα.

Μετά από επικοινωνία της World Athletics με τον ΣΕΓΑΣ έγινε γνωστό ότι και ο Δημήτρης Τσιάμης έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κορυφαία διοργάνωση της χειμερινής περιόδου.

Έτσι η ελληνική ομάδα θα βρεθεί στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού με 9 αθλητές και αθλήτριες, δηλαδή με μια από τις μεγαλύτερες αποστολές που έχει στείλει η χώρα μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια! Για τον Δημήτρη Τσιάμη αυτή θα είναι η τρίτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Μάλιστα ο άλτης που προπονείται με τον Παναγιώτη Μαρκιανίδη το βράδυ της Παρασκευής (23/2) αγωνίστηκε στο μίτινγκ της Μαδρίτης όπου πήρε την πέμπτη θέση στο τριπλούν με καλύτερο άλμα στα 16,20 μέτρα.

Η ελληνική ομάδα για το Παγκόσμιο:

Άνδρες

60 μ.: Γιάννης Νυφαντόπουλος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

60 μ. εμπ.: Κώστας Δουβαλίδης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ)

Γυναίκες

60 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

60 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου (ΓΣ Ηλιούπολης)

Ύψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς)

Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης)