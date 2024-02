Κοινωνία

Αγρότες: απόγνωση στις περιοχές γύρω από την λίμνη Κάρλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βάρκα πλησιάζουν τα χωράφια τους αγρότες από τις παρακάρλιες περιοχές.

-

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Με τρακτέρ μέσα στη Λάρισα και την Καρδίτσα αλλά και με παναγροτικό συλλαλητήριο στο τελωνείο των Ευζώνων τη Δευτέρα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες.

Την ίδια ημέρα οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαικής Ένωσης συνεδριάζουν στις Βρυξέλες για τη Νέα αγροτική πολιτική.

Ο Μπάμπης Ευαγγελινός, αγρότης, λέει στον ΑΝΤ1: "Η κατάσταση είναι απογοητευτική. Αυτό που βλέπω δεν μπορούσα να το φανταστώ. Όπως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι για να πάω να δω το κτήμα μου έπρεπε να μπω σε βάρκα".

Ο Μπάμπης Ευαγγελινός αγρότης από τις παρακάρλιες περιοχές βλέπει τα δέντρα του 6 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες κατεστραμμένα και το χωράφι του μαζί με ακόμα 180.000 στρέμματα γης, κάτω από το νερό. Όπως τονίζει, «Οι κόποι μίας ζωής καταστραφήκανε χαθήκανε».

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αναμένουν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πιθανότατα στις 11 Μαρτίου για τα ζητήματα των καταστροφών από το Ντάνιελ και έως τότε κρατούν αναμμένες τις μηχανές των τρακτέρ τους.



Το βλέμμα τους ως τη Δευτέρα στρέφεται στις Βρυξέλλες και τη σύνοδο των υπουργών Γεωργίας με θέμα τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Οι αγρότες της Μακεδονίας καλούν σε παναγροτικό συλλαλητήριο στο τελωνείο των Ευζώνων στις 12 το μεσημέρι οπότε και θα προχωρήσουν σε πολύωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά. Στη συνέχεια προγραμματίζουν σύσκεψη για το μέλλον του αγώνα τους.



«Είμαστε στο πλευρό τους. Και για το λόγο αυτό μεταφέροντας τη δική τους φωνή στα κέντρα αποφάσεων, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, θα διεκδικήσω αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, κάτι που αποτελεί βασικό τους αίτημα σε ό,τι αφορά την πολιτική της ΕΕ.»

Πιο νότια στην Πελοπόννησο οι αγρότες του Αιγίου πραγματοποίησαν χθες βράδυ μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το κέντρο του Αιγίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως τα δημοσιονομικά όρια έχουν εξαντληθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Μνημόσυνο: Ράγισαν καρδιές για τα 57 θύματα (εικόνες)

Βασιλιάς Κάρολος – “Mirror”: Επιθετικός ο καρκίνος του, ετοιμάζεται η διαδοχή

Μέγαρα: Οι πυροβολισμοί και η συμμορία που “έσπερνε” τον τρόμο (βίντεο ντοκουμέντο)