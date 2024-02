Αθλητικά

Λαμία - ΑΕΚ: άνετη νίκη της “Ένωσης”

Θεαματικό και πλούσιο σε φάσεις το παιχνίδι στο «Αθανάσιος Διάκος» μεταξύ Λαμίας και ΑΕΚ.

Με άνετη νίκη της ΑΕΚ επί της Λαμίας άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα. Ύστερα από θεαματικό και πλούσιο σε φάσεις παιχνίδι στο «Αθανάσιος Διάκος», η πρωτοπόρος της Super League επικράτησε των γηπεδούχων με 3-1 και «άνοιξε» τη διαφορά από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ στους 4 βαθμούς και από τον Ολυμπιακό στους 8, με ένα παιχνίδι περισσότερο από τους υπόλοιπους «μεγάλους».

Η κυριαρχία των φιλοξενούμενων ήταν απόλυτη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Αλμέιδα άρχισαν πολύ δυνατά περιορίζοντας τους γηπεδούχους στο μισό γήπεδο και είδαν την ανωτερότητά τους να καρποφορεί στο 17ο λεπτό, με μια ωραία «κομπίνα» σε στημένη μπάλα.

Ύστερα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Κοσέλεφ ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ και στην εκτέλεση τού Άμραμπατ ο Βίντα ήρθε από πίσω και με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, αξιοποιώντας μια φάση που φάνηκε εξαρχής ότι είχε δουλευτεί αρκετά στην προπόνηση από τον Αργεντινό τεχνικό της Ένωσης.

Στο 27΄ ένα καλό σουτ του Τσούμπερ έφυγε πάνω από το δοκάρι, στο 32΄ ο Τόσιτς έστειλε με σουτ εκτός περιοχής την μπάλα στην αγκαλιά του Στάνκοβιτς και στο 35΄ το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Σιντιμπέ έστειλε την μπάλα να αγγίξει το δεξί δοκάρι της Λαμίας και να καταλήξει στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, Καρλίτος (τιμωρημένος) αλλά και τον Τσιλούλη, που έμεινε εκτός με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, η ομάδα του Βόκολου δεν μπορούσε να γίνει απειλητική και η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, αυξάνοντας την πίεση και φτάνοντας σε δεύτερο γκολ στο 41΄.

Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα από τον Τόσιτς περίπου στη μεσαία γραμμή, έκανε την κούρσα καθώς ο Σέρβος δεν μπορούσε να ακολουθήσει σε ταχύτητα και την κατάλληλη στιγμή βρήκε στην κίνηση τον Ελίασον, που μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε για το 0-2.

Ακόμα πιο διασκεδαστικό για τους φιλάθλους ήταν το δεύτερο ημίχρονο, καθώς η Λαμία αποφάσισε να βγει μπροστά και το παιχνίδι πήρε γρήγορο ρυθμό. Τα μέτρα που ανέβηκαν οι γηπεδούχοι είχαν πάντως το τίμημά τους, καθώς ο Τσούμπερ έγραψε με κεφαλιά το 0-3 στο 63΄, ξανά από στημένη μπάλα (φάουλ) και εκτέλεση του Άμραμπατ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι μείωσαν, όταν ο Σίντκλεϊ έφυγε από οριακή θέση στην πλάτη του Σιντιμπέ μετά την πάσα του Σλίβκα, μπήκε στην περιοχή και με σουτ στην κλειστή γωνία «νίκησε» τον Στάνκοβιτς για το 3-1.

Στο 63΄ ο Ελίασον έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία, καθώς αρχικά δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά και στη συνέχεια της φάσης και στη σέντρα του Άμραμπατ από αριστερό έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Διπλή ευκαιρία είχαν και οι γηπεδούχοι στο 76΄, με τον Στάνκοβιτς να αποκρούει αρχικά το σουτ του Σίντκλεϊ και σε δεύτερη φάση η κεφαλιά του Σιμόν από την πολύ καλή θέση έφυγε πέρασε άουτ, για να έχει και δεύτερο δοκάρι η ΑΕΚ στο 90΄+4, σε σουτ του πήλιου.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Παπαδόπουλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τόσιτς, Σαντάνα - Πισάρο

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ, Νούνιες, Τζανδάρης (59΄ Σαντάνα), Σλίβκα, Τόσιτς (59΄ Λέικ), Μάλτσι (77΄ Τσούκαλος).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς, Πήλιος, Άμραμπατ (82΄ Πισάρο), Γιόνσον, Πινέδα (68΄ Λιούμπισιτς), Ελίασον (82΄ Π. Φερνάντεθ), Πόνσε (82΄ Αραούχο), Τσούμπερ (68΄ Μάνταλος).

