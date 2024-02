Παράξενα

Ζάκυνθος: Απείλησε με καραμπίνα υπάλληλο γιατί του “χάλασε” την κάρτα της τράπεζας!

Αδιανόητο περιστατικό με 57χρονο να βγάζει καραμπίνα και να τη στρέφει στον υπάλληλο, ο οποίος του προκάλεσε φθορά στην χρεωστική κάρτα κατά τη διαδικασία πληρωμής.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το imerazante.gr, η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε 57χρονο, ο οποίος προέταξε καραμπίνα σε υπάλληλο βενζινάδικου, μετά από πρόκληση φθοράς στην τραπεζική κάρτα, κατά τη διαδικασία, πληρωμής.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος του καταστήματος, αφού τον εξυπηρέτησε, πήγε μαζί με τον 57χρονο στο ταμείο, προκειμένου να πληρωθεί για το καύσιμο που του έβαλε στο αυτοκίνητο του.

Ο 57χρονος έδωσε την τραπεζική του κάρτα στον υπάλληλο. Κατά τη διαδικασία της συναλλαγής, όμως, προκλήθηκε φθορά στην τραπεζική κάρτα και έτσι ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο αντρών.

Ο 57χρονος πήγε στο αυτοκίνητό του και έβγαλε μία κυνηγετική καραμπίνα. Προέταξε το όπλο στον εργαζόμενο, δίχως να πυροβολήσει και στη συνέχεια, διέφυγε.

Η αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη συνέχεια και ο 57χρονος υπέβαλε μήνυση κατά του 45χρονου για απειλή.

